Τσεχία: Καμπίνα τελεφερίκ έπεσε από ύψος 1000 μέτρων

Το συγκεκριμένο τελεφερίκ χρησιμοποιεί 2 καμπίνες και ευτυχώς η δεύτερη παρέμεινε στη θέση και διασώθηκαν οι 15 επιβάτες της.

Φωτογραφία αρχείου

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στην Τσεχία μετά την αποκόλληση μιας καμπίνας τελεφερίκ από τα καλώδια, στα βόρεια της χώρας, ενώ άλλοι επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε μια άλλη καμπίνα, διασώθηκαν, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης.

Το τελεφερίκ που φθάνει στα 1.000 μέτρα στο όρος Τζέστεντ χρησιμοποιεί δύο καμπίνες, τις οποίες διαχειρίζεται ένας υπάλληλος.

"Μια καμπίνα έπεσε ενώ κατέβαινε το τελεφερίκ. Μόνο ένας άνθρωπος βρισκόταν μέσα, ο οποίος δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του", δήλωσε ο εκπρόσωπος Μίχαελ Γκεοργκίεφ στην Τσεχική Τηλεόραση.

"Ευτυχώς η άλλη καμπίνα παρέμεινε στη θέση της, περίπου 15 επιβάτες απομακρύνθηκαν, μάλλον δεν έχουν τραυματιστεί, αλλά έχουν υποστεί σοκ", πρόσθεσε.

