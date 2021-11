Life

Meal Prep: νέα τεχνική για να χάσεις εύκολα βάρος

Αρκεί μια ημέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με όσους υποσατηρίζουν την νέα μέθοδο.

Το meal prep είναι η νέα τάση της εποχής μας! Δεν είναι, όμως, μόνο τάση αλλά είναι μια ουσιώδης παράμετρος η οποία μπορεί να βοηθήσει κατά πολύ στην απώλεια βάρους και ήρθε για να μείνει. Μερικοί από εσάς αναρωτιέστε τι ακριβώς είναι το meal prep.

Το meal prep είναι μια “τεχνική” η οποία στηρίζεται στην αφιέρωση κάποιου χρόνου, μια μέρα της εβδομάδας, για την προετοιμασία αρκετών γευμάτων για τις επόμενες μέρες. Και είναι αυτό τόσο χρήσιμο; Ναι!

