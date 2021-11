Life

“Άγριες Μέλισσες”: Διαζύγιο για Ασημίνα - Νικηφόρο (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο που θα καθηλώσει...

Αποκλειστικές σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, που θα μεταδοθεί στις 22:00, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Στην σκηνή παρακολουθούμε, το δίλημμα της Ασημίνας μετά το οριστικό τέλος του γάμο της με τον Νικηφόρο. Παράλληλα ο Βαγγέλης Περρής αποκάλυψε πως ένας μυστηριώδης θάνατος θα αναστώσει το Διαφάνι.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε απόψε

Ο Ακύλας, με τον Δούκα πλέον ανάμεσα στους επενδυτές, προχωράει το έργο του αεροδρομίου, όμως, η Γαλάτεια του μεταφέρει μια ανησυχητική εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, ο Γαϊτάνης προσπαθεί να μάθει τι περιείχαν τα γράμματα που έστειλε ο Λάμπρος στην Ελένη, ενώ ο Προκόπης και ο Μπάμπης αρνούνται τη δελεαστική πρόταση του Διοικητή. Οι αδερφές Σταμίρη δέχονται την απειλητική επίσκεψη της Ασφάλειας. Θα μπορέσει να τις σώσει ο Κωνσταντής; Η Αντιγόνη φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα απ’ όσο δείχνει για το παρελθόν του Δούκα και της οικογένειάς του. Η εξαφάνιση του Κωνσταντή ανησυχεί τον Νικηφόρο και την Πηνελόπη, ενώ ο Μελέτης αναγκάζεται να τον βοηθήσει. Η Ουρανία βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα προκειμένου να βοηθήσει τον Σαραντόπουλο. Η Ελένη αποκαλύπτει στον Ζάχο το λόγο που την κυνηγά η Ασφάλεια.

