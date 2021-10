Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με ραγδαίες εξελίξεις και ανατροπές (εικόνες)

Έρχονται καθηλωτικά επεισόδια γεμάτα δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική!

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 21

Η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί την οργή όλων. Ο Γαϊτάνης δίνει την ευκαιρία στον Προκόπη και τον Μπάμπη να φύγουν απ’ τη Λέρο, αλλά το τίμημα είναι βαρύ. Θα δεχτούν την πρότασήτου; Η Κορίνα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σκληρή αλήθεια και ο Μελέτης θ’ αναγκαστεί ν’ ανοίξει τα χαρτιά του. Ο Ζάχος θα φέρει ένα νέο στην Ελένη που θα την χαροποιήσει. Τα χαρτιά του διαζυγίου βγαίνουν και ο Νικηφόρος με την Ασημίνα είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Θα μπορέσουν να δώσουν το οριστικό τέλος στον γάμο τους; Η Δρόσω θα δεχτεί στη θεατρική πρόβα μια αναπάντεχη επίσκεψη. Η Ουρανία αποφασίζει να βοηθήσει τον Σαραντόπουλο στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κι όλα δείχνουν μια νέα κρίση στον γάμο της. Ο Λάμπρος θα βρεθεί ξανά στο στόχαστρο κι αυτή τη φορά τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα τόσο για εκείνον όσο και για την Ελένη, που το παρελθόν της, θα ξεσκεπάσει τα σχέδια της.

Τρίτη 2 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 22

Ο Ακύλας, με τον Δούκα πλέον ανάμεσα στους επενδυτές, προχωράει το έργο του αεροδρομίου, όμως, η Γαλάτεια του μεταφέρει μια ανησυχητική εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, ο Γαϊτάνης προσπαθεί να μάθει τι περιείχαν τα γράμματα που έστειλε ο Λάμπρος στην Ελένη, ενώ ο Προκόπης και ο Μπάμπης αρνούνται τη δελεαστική πρόταση του Διοικητή. Οι αδερφές Σταμίρη δέχονται την απειλητική επίσκεψη της Ασφάλειας. Θα μπορέσει να τις σώσει ο Κωνσταντής; Η Αντιγόνη φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα απ’ όσο δείχνει για το παρελθόν του Δούκα και της οικογένειάς του. Η εξαφάνιση του Κωνσταντή ανησυχεί τον Νικηφόρο και την Πηνελόπη, ενώ ο Μελέτης αναγκάζεται να τον βοηθήσει. Η Ουρανία βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα προκειμένου να βοηθήσει τον Σαραντόπουλο. Η Ελένη αποκαλύπτει στον Ζάχο το λόγο που την κυνηγά η Ασφάλεια.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 23

Ο Ακύλας βρίσκει ένα σχέδιο που θα φέρει τον Ζάχο αντιμέτωπο με τον Λάμπρο, ενώ ζητά απ’ τη Ζωή να έχει από κοντά την Ελένη. Μόνο που η Ζωή έχει τα δικά της σχέδια. Ο Μπάμπης θα βρεθεί μπροστά σε μια αναπάντεχη τροπή, ενώ στο σπίτι της Ουρανίας και του Κυριάκου μαίνεται πόλεμος για το δάνειο του Σαραντόπουλου. Ο Μελέτης δείχνει να επηρεάζεται απ’ το πρόβλημα του Κωνσταντή. Η Αντιγόνη αποκαλύπτει στον Δούκα ένα μυστικό που θα τον συγκλονίσει, ενώ η Μυρσίνη βλέπει πια στο πρόσωπο της φίλης της, μια ερωτική αντίζηλο. Η Ελένη θα βρει έναν ανεπάντεχο σύμμαχο, ενώ μια αποκάλυψη της Δρόσως θα φέρει τα πάνω- κάτω. Ο Νικηφόρος θα γίνει μάρτυρας ενός γεγονότος που θα διαταράξει γι’ άλλη μια φορά τη σχέση του με την Ασημίνα.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 24

Η Μυρσίνη δίνει τελεσίγραφο στην Αντιγόνη, ενώ ο Δούκας στρέφεται στην Αγορίτσα μήπως μάθει κάτι περισσότερο για το παρελθόν του πατέρα του. Η αποκάλυψη της Δρόσως στην Ελένη τη σοκάρει. Ο Κωνσταντής δέχεται την επίσκεψη των γονιών του που ανησυχούν για την υγεία του. Τα νέα της επιστροφής του Μπάμπη φέρνουν χαρά σε όλο το χωριό. Η Ελένη ανυπομονεί να του μιλήσει, πριν φύγει για τη Λέρο με τον Ζάχο, ο οποίος έχει πληροφορηθεί εμπιστευτικά από τον Ντούνια τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Λάμπρο. Ο Κυριάκος είναι ευγνώμων απέναντι στον Ακύλα, αλλά τα καμώματα της Αιμιλίας στο σχολείο δεν τον αφήνουν ν’ αγιάσει! Ο Λάμπρος διστάζει να εμπιστευτεί τον Βαρουξή που επιμένει να μάθει τι συνέβη στην καλύβα…

