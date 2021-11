Life

Body Shaming: Τα θύματα “σπάνε τη σιωπή τους” (βίντεο)

Γυναίκες που έχουν πέσει θύματα, αλλά και συμπαραστάστες των θυμάτων μιλούν στον ΑΝΤ1.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Όλο και περισσότερες γυναίκες σπάνε τη σιωπή τους και μιλούν για το body shaming, την προσβολή βάση εξωτερικών χαρακτηριστικών του σώματός τους.

«Το σώμα μου είναι δικό μου και μόνο εγώ μπορώ να μιλήσω για αυτό», δηλώνει στον ΑΝΤ1 το μοντέλο Αλεξία Κούβελα.

«Κανένας μα κανένας άνθρωπος δεν νομιμοποιείται ή εξουσιοδοτείται να ασχολείται μ ένα ξένο σώμα που δεν είναι το δικό του. Πόσω μάλλον να εκθέτει έναν άνθρωπο δημόσια. Εφόσον συμβεί αυτό σε κάποιον υπάρχουν νομικές δικλείδες που μπορεί να κινηθεί κάποιος», σημειώνει από την πλευρά της η Ειρήνη Μπουντούκη, επίσης μοντέλο.

Τον τελευταίο καιρό στο διαδίκτυο υπάρχουν και σελίδες από γυναίκες προς γυναίκες που τους δίνουν συμβουλές για το πως μπορούν να κινηθούν σε θέματα προσβολής και όχι μονό

«Έχουμε δυσφήμιση και όχι εξύβριση τότε...για προσβολή του ανθρώπου...όσο αφόρα προσβάλει προσωπικότητας», εξηγεί η Youtuber νομικός Nefelimeg.

Πάντως τόσο αυτός που κάνει την κριτική όσο και αυτός που τη δέχεται και γίνεται ένα με αυτή - σύμφωνα με τους ειδικούς - αντιμετωπίζει κάποιου είδους δυσκολίες.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους θύματα και θύτες πρέπει να μιλούν για τους προβληματισμούς τους και να αγαπήσουν το σώμα τους όπως είναι.

