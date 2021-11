Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περίπτωση για νέο lockdown

Τι είπε για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ στη βόρεια Ελλάδα, την τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά και τα τεστ ακόμη και στους εμβολιασμένους.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου lockdown, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων. «Δεν κλείνει κανείς» είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι πρέπει να κοιτάμε τη θετικότητα κι όχι τον απόλυτο αριθμό κρουσμάτων.

Αναφερόμενος στην πίεση που δέχεται το ΕΣΥ ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι είμαστε πιο έτοιμοι αυτή τη φορά.

Τόνισε επίσης την ανάγκη να προχωρήσουν όλοι στην τρίτη δόση εμβολιασμού εφόσον έχουν περάσει έξι μήνες από τη δεύτερη και συμπλήρωσε ότι δεν καταλαβαίνει την κριτική για την αποστολή sms σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει να κάνουν τεστ και οι εμβολιασμένοι, δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο είπε ότι θα περιμένει την εισήγηση των ειδικών και μέχρι τότε θα πρέπει να ενταθούν τα τεστ στους ανεμβολίαστους.

