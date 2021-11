Κοινωνία

Αδέσποτη σφαίρα - Αλεξία: αγωνία για την αποκατάσταση της μικρής

Η μητέρα του κοριτσιού που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα, την Κυριακή του Πάσχα, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον αγώνα που δίνουν για την μικρή, επιτίθεται στον δράστη και ζητά βοήθεια από την Πολιτεία.

«Για να πάει το παιδί σε ένα κέντρο αποκατάστασης και να βοηθηθεί, απαιτούνται 8.000 ευρώ τον μήνα και ο δράστης μας δίνει 800 ευρώ. Λέει ότι μετάνιωσε, όμως δεν το δείχνει στην πράξη, δεν βοηθά ουσιαστικά για την αποκατάσταση του παιδιού μας», υποστήριξε την Κυριακή στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, η μητέρα της μικρής Αλεξίας, που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα, ανήμερα το Πάσχα, στις Θεσπιές Βοιωτίας.

Όπως είπε η κ. Νικολέτα Σαμαρτζή, «το παιδί είναι στο σπίτι, εμείς με όσα οικονομικά μέσα διαθέτουμε προσπαθούμε να το βοηθήσουμε εδώ, είμαστε διαρκώς πάνω της και μαζί της, όμως το παιδί χρειάζεται να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Έπρεπε πολύ νωρίτερα να είναι μέσα σε κάποιο κέντρο το παιδί, αλλά έστω και τώρα πρέπει το παιδί να μπει σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης».

Όπως προσέθεσε, «η ίδια η Αλεξία με ρωτάει να θα γίνει καλά. Έχει αγωνία αν θα μπορέσει πάλι να τρέξει, να γελάσει, να πάει σχολείο, να πάρει την ζωή της πίσω», ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης της ισχυρίστηκε πως «η Αλεξία με ρωτάει διαρκώς αν θα πληρώσει ο δράστης για να γίνει καλά, με ρωτάει διαρκώς τι του έκανε».

«Η Πολιτεία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου, μας είχαν πει στην αρχή για βοήθεια, αλλά δεν μας έχουν βοηθήσει καθόλου. Το 2019 το Υπουργείο Υγείας είχε πει ότι θα καλύψει τα έξοδα για να πάει το παιδί στο εξωτερικό και μετά το πήρε πίσω. Μόνο με την βοήθεια του κόσμου, πήγαμε για πέντε μήνες στο εξωτερικό, σε κέντρο αποκατάστασης και το παιδί βοηθήθηκε αρκετά».

