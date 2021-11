Κόσμος

Ινδία: φωτιά σε νοσοκομείο με θύματα νεογέννητα

Ασύλληπτη τραγωδία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών κρατικού νοσοκομείου, με 40 νεογέννητα.

Φωτογραφία αρχείου

Τέσσερα από τα σαράντα νεογέννητα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νεογνών κρατικού νοσοκομείου στην κεντρική Ινδία έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε φωτιά το βράδυ της Δευτέρας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι· η τραγωδία προστέθηκε σε σειρά πυρκαγιών σε νοσηλευτικά ιδρύματα φέτος στη χώρα, ειδικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Τα υπόλοιπα νεογέννητα στο νοσοκομείο Κάμλα Νεχρού, στην πολιτεία Μάντια Πραντές, πολλά από αυτά λιποβαρή, μεταφέρθηκαν σε άλλες πτέρυγες, ανέφερε ο υπουργός Ιατρικής Εκπαίδευσης Βισβάς Καϊλάς Σαράνγκ μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

«Άλλα παιδιά δέχονται φροντίδες», ανέφερε αργότερα ο κ. Σαράνγκ μέσω Twitter, προσθέτοντας πως διατάχθηκε να διενεργηθεί έρευνα για την πυρκαγιά.

Πυρκαγιές σε νοσοκομεία της Ινδίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 70 ανθρώπους φέτος, ανάμεσά τους 10 το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μαχαράστρα, πολιτεία η οποία γειτνιάζει με τη Μάντια Πραντές.

