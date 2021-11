Life

Πολ Ραντ: Ο πιο σέξι άνδρας για το 2021

Το περιοδικό People ανέδειξε τον ηθοποιό ως τον πιο σέξι άνδρα της χρονιάς που φεύγει. Η αντίδρασή του.

Ο Πολ Ραντ (Paul Rudd) αναδείχθηκε ως ο πιο σέξι άντρας για το 2021, σύμφωνα με το περιοδικό People. Ο 52χρονος ηθοποιός που έχει χαρακτηριστεί ως εργατικός, φιλικός, ευγενικός, αυτοσαρκαστικός, εξομολογείται ότι του είναι δύσκολο να πιστέψει ότι είναι και σέξι. «Αυτό με κάνει να νιώθω λίγο έξω από το νερά μου», τονίζει ο σταρ.

«Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι το διαβάσουν θα πουν: "Τι;"» σχολιάζει ο ηθοποιός στο PEOPLE. «Γνωρίζω πως πολλοί άνθρωποι θα έπρεπε να προηγούνται από εμένα για αυτόν τον τίτλο. Έχω αυτογνωσία. Πολλοί θα αναρωτιέστε πώς γίνεται να κάλεσαν εμένα... Ξέρετε, δεν είναι ταπεινότητα αυτό, είναι η αλήθεια»

Αυτή η ταπεινότητα μαζί με τα υπέροχα πράσινα μάτια και το χαμόγελο είναι ο λόγος για το οποίο το κοινό έχει ερωτευτεί τον Ραντ όλα αυτά τα χρόνια, λέει το δημοσίευμα του People.

Συνεργάζεται με τον Γουίλ Φέρελ για τη νέα σειρά «The Shrink Next Door». Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί στο Apple TV+ στις 12 Νοεμβρίου ενώ στις 17 Νοεμβρίου θα προβληθεί στους κινηματογράφους η ταινία του Τζέισον Ράιτμαν «Ghostbusters: Afterlife» όπου πρωταγωνιστεί.

Παρά την επιτυχημένη του καριέρα ο Πολ Ραντ επιμένει ότι η ευτυχία βρίσκεται στο σπίτι με την επί 18 χρόνια σύζυγό του, Julie, και τα παιδιά του. «Όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου, τον σκέφτομαι μόνο ως σύζυγο και πατέρα», λέει ο ηθοποιός. «Όταν δεν δουλεύω είμαι μόνο με τη οικογένειά μου και αυτό μου αρέσει περισσότερο από κάθε τι άλλο».

Η σύζυγος του ηθοποιού ήταν το πρώτο άτομο που έμαθε για το νέο του «τίτλο». «Είχε μείνει άναυδη», λέει ο ίδιος. «Ήταν πολύ γλυκιά. Μετά από μερικά χαχανητά και σοκ, είπε: "Ω, βρήκαν τον σωστό". Και αυτό ήταν πολύ γλυκό. Πιθανότατα δεν έλεγε την αλήθεια, αλλά τι να πει;»

Τώρα που είναι επίσημα «σέξι», ο Πολ Ραντ οραματίζεται ότι η ζωή του θα αλλάξει «πολύ». «Θα φτιάξω επαγγελματικές κάρτες» λέει γελώντας. «Εύχομαι αυτός ο τίτλος να με βοηθήσει επιτέλους και να με καλέσουν σε μία από αυτές τις σέξι εκδηλώσεις που διοργανώνουν με τον Μπραντ Πιτ, τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Μ. Τζόρνταν. Είναι η ευκαιρία μου να πάρω και ένα από αυτά τα φοβερά γιοτ και να γίνω μυστήριος και κλειστός τύπος. Ανυπομονώ»,σχολίασε χιουμοριστικά ο Πολ Ραντ.

