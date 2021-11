Κοινωνία

Καιρός: Πού έδειξε κάτω από το μηδέν ο υδράργυρος

Πού έδειξε το θερμότερο έως -3,4 βαθμούς Κελσίου. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να πέφτει τοπικά κάτω και από το μηδέν.

Αρνητικές θερμοκρασίες κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά σήμερα το πρωί, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Η απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία του πρωινού σημειώθηκε στο Νευροκόπι (-3,4 βαθμοί Κελσίου) και ακολούθησαν η Κοιλάδα Κοζάνης (-3,2), το Περιθώρι Νευροκοπίου (-3,1), το Βαρικό Φλώρινας (-2,9), το Μεσόβουνο Κοζάνης (-2,8) και το Παρανέστι Δράμας (-2,8).

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός παρουσίασε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών για το Σαββατοκύριακο.

Όπως είπε ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που βαθμιαία από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα με αραιές νεφώσεις.

Δείτε την αναλυτική πρόγνωση:

