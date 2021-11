Αθλητικά

NBA - Μπακς: Ήττα χωρίς τον Αντετοκούνμπο

"Λύγισαν" τα "ελάφια", που αναγκάστηκαν να αγωνστούν χωρίς τον "Greek Freak".

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έμεινε εκτός μετά το διάστρεμμα που υπέστη στην αναμέτρηση με τη Νέα Υόρκη, το Μιλγουόκι πάλεψε στην Βοστόνη, αλλά στην παράταση οι Σέλτικς ήταν πιο εύστοχοι (15-4) και πήραν τη νίκη με 120-113.

Παρά τις πολλές απουσίες που είχε σε ένα ακόμη ματς (εκτός του Greek Freak δεν αγωνίστηκαν ούτε οι Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ), οι πρωταθλητές ήταν άκρως ανταγωνιστικοί, αλλά έμειναν από δυνάμεις στην παράταση και οι «Κέλτες» το εκμεταλλεύτηκαν.

Στο 6-7 έπεσαν τα «Ελάφια» (1-4 εντός και 5-3 εκτός έδρας) που στερήθηκαν για πρώτη φορά φέτος το μεγάλο τους ηγέτη, ενώ η Βοστόνη με τη νίκη της ανέβηκε στο 6-6. ΟΙ γηπεδούχοι είχαν σε καταπληκτικό βράδυ τον Ντένις Σρούντερ. Ο Γερμανός πόιντ γκαρντ, που βρίσκεται στη Βοστώνη με μονοετές συμβόλαιο 5.9 εκατομμυρίων δολαρίων, σκόραρε 38 πόντους (13/18 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 41:18), την ώρα που ο Μάρκους Σμαρτ είχε 19 από 13 σουτ και ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσφερε double-double με 27 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς με τους Χοκς στην Ατλάντα (ξημερώματα Δευτέρας στη 01:00 ώρα Ελλάδας), πριν από την επιστροφή στο Μιλγουόκι και τα σερί εντός έδρας παιχνίδια με ΛΑ Λέικερς, Οκλαχόμα, Ορλάντο και Ντιτρότι.

Η Μινεσότα «ισοπέδωσε» τους ΛΑ Λέικερς στο «Στέιπλς Σέντερ», με 107-83, σε αγώνα που οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν «αόρατοι» στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο!

Οι «Λύκοι», που έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 33 πόντους είχαν κορυφαίο τον Καρλ-Άντονι Τάουνς με 29 πόντους, ενώ ο ΝτιΆντζελο Ράσελ πρόσθεσε άλλους 22. Από τους απογοητευτικούς γηπεδούχους, ο Άντονι Ντέιβις σημείωσε 22 πόντους και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ 20.

Με τον Στεφ Κάρι να κάνει «πάρτι» στο Σαν Φραντσίσκο το Γκόλντεν Στέιτ επιβλήθηκε πολύ εύκολα του Σικάγο με 119-93 και παραμένει η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (11-1). Ο Κάρι σταμάτησε στους 40 πόντους (9 τρίποντα). Οι «πολεμιστές» πήραν το «πάνω χέρι» στην δεύτερη περίοδο και με επιμέρους σκορ 35-17 στην τρίτη ξέφυγαν με 86-62 και δεν κοίταξαν ξανά πίσω τους.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο Σαν Αντόνιο το Ντάλας επιβλήθηκε με 123-109 των «Σπερς», έχοντας σε απίστευτη βραδιά τους Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο Σλοβένος έκανε τριπλ νταμπλ με 32 πόντους, 12 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ από την πλευρά του ο Πορζίνγκις πέτυχε επίσης 32 πόντους.

Ένας Τζέιμς Χάρντεν... από τα παλιά πήρε από... το χέρι το Μπρούκλιν και το οδήγησε στην 7η νίκη στα τελευταία 8 ματς, αυτή την φορά με 120-112 επί της Νέας Ορλεάνης. Ο «Μούσιας» είχε 39 πόντους και 12 ασίστ, προσφέροντας ένα μοναδικό «σόου» στο παρκέ.?

