Τσιτσιπάς: Ακόμη πιο ψηλά την επόμενη σεζόν

Ο Έλληνας πρωταθλητής αναφέρθηκε και στο πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει λίγο πριν την πρεμιέρα του στα ATP Finals.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στα ATP Finals, το βράδυ της Δευτέρας (15/11) με τον Αντρέι Ρούμπλεφ και στις δηλώσεις που έκανε ενόψει του τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Τορίνο επισήμανε ότι η χρονιά που κλείνει ήταν αρκετά καλή, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει το μήνυμά του και γι΄ αυτή που ακολουθεί.

«Πέτυχα πολλούς στόχους που οδήγησαν σε μια πετυχημένη χρονιά και δεν μπορώ να μην είμαι χαρούμενος γι’ αυτό» παραδέχθηκε ο 23χρονος πρωταθλητής, ο οποίος πρόσθεσε, «Είχα και αρνητικές στιγμές. Έγιναν πολλά πράγματα, πολλοί αγώνες, πολλά ταξίδια συν την πανδημία που έπαιξε το ρόλο της σε πολλές αποφάσεις.

Σε γενικές γραμμές είμαι χαρούμενος εκεί που βρίσκομαι και θέλω να κάνω ένα επιπλέον βήμα. Να στοχεύσω ακόμα πιο ψηλά την επόμενη σεζόν. Αυτό θα απαιτήσει νέους στόχους και επίσης να προσπαθήσω να γίνω ακόμα πιο επαγγελματίας. Φυσικά μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια θα έχω και την ομάδα μου, η οποία θα με βοηθήσει να φτάσω σε αυτό το στόχο».

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην ιταλική πόλη με στόχο το καλύτερο δυνατό, μετά το πρόβλημα τραυματισμού στον αγκώνα του που τον ανάγκασε ν΄ αποχωρήσει από το Paris Masters.

«Στο Παρίσι ο πόνος ήταν αφόρητος. Έπρεπε να εγκαταλείψω για την ασφάλειά μου. Ήταν πολύ οδυνηρό για μένα που απογοήτευσα το κοινό, αλλά έπρεπε να το κάνω. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχα ενοχλήσεις στην προπόνηση, αλλά ήταν σε λιγότερη ένταση από τις προηγούμενες».

