Paris Masters: ο Τσιτσιπάς εγκατάλειψε την διοργάνωση

Εκτός τουρνουά βρέθηκε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, καθώς δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Άλεξ Πόπιριν.

O Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα κόντρα στον Άλεξ Πόπιριν στο Παρίσι, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα στον αγκώνα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, προερχόμενος από τον αποκλεισμό του στο 2ο γύρο του Vienna Open από τον Φράνσις Τιαφό, αντιμετώπισε έναν από τους ανερχόμενους τενίστες στο tour, τον 22χρονο Αυστραλό Νο 77 στον κόσμο Αλεξέι Ποπίριν, στην πρώτη συνάντηση καριέρας για τους δύο τενίστες.

Όμως, στο κεντρικό court του Palais Omnisports, οι Τσιτσιπάς και Πόπιριν πρόλαβαν να αγωνιστούν μόλις για διάστημα 27 λεπτών, με τον Πόπιριν να κάνει το μπρέικ για το 4-2, πριν ο Έλληνας πρωταθλητής αποσυρθεί λόγω ενοχλήσεων στο χέρι.

Έτσι, ο Έλληνας τενίστας είχε άδοξο τέλος στον δεύτερο γύρο του.

