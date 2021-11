Κόσμος

Ιταλία: σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στη Σαρδηνία, όπου αγνοείται κι ένας άντρας. Στη Μπολόνια διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων λόγω κατολισθήσεων.

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει σήμερα το ιταλικό νησί της Σαρδηνίας. Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων αποφασίσθηκε αύριο να κλείσουν όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας του νησιού, Κάλιαρι.

Στην νότια περιοχή της Σαρδηνίας, αγνοείται ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τρεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε ανισόπεδη διάβαση που είχε πλημμυρίσει.

Παράλληλα, κακοκαιρία πλήττει και την νότια περιφέρεια της Απουλίας, όπου για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό Κάστρο.

Στη βόρεια Ιταλία, έξω από την Μπολόνια διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων, λόγω κατολίσθησης, ενώ η Ιταλική Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή και στην ευρύτερη περιοχή της Γένοβας εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων.

