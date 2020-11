Κόσμος

Ιταλία: Φονικές πλημμύρες στη Σαρδηνία (βίντεο)

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε το νησί, προκαλώντας σαρωτικές πλημμύρες.

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το νησί της Σαρδηνίας, ενώ τουλάχιστον άλλοι δυο αγνοούνται.

Νεκροί είναι τρεις ηλικιωμένοι, οι οποίοι ζούσαν στο χωριό Μπρίτι, που επλήγη από την ισχυρή νεροποντή, η οποία προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δυο γυναίκες έχασαν την ζωή τους μέσα στο σπίτι τους και ένας κτηνοτρόφος δεν κατάφερε να βγει από το τζιπ του, το οποίο πλημμύρισε και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Επί σειρά ωρών, στην περιοχή διεκόπη η ηλεκτροδότηση και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μέσω σταθερών και κινητών τηλεφώνων.

Παράλληλα, και στο χωριό Γκατέλι, πάντα στην Σαρδηνία, όλα τα ισόγεια σπίτια εκκενώθηκαν και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.