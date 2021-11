Κοινωνία

“Ελπίς”: Αγνοούμενος ήταν νεκρός στα “αζήτητα”

Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του άνδρα, η σορός του οποίου ήταν στα "αζήτητα" του νοσοκομείου για πολλές ημέρες.



Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του 41χρονου Καλογερόπουλου Διονύση, αφού σήμερα ταυτοποιήθηκε η σορός του στο νοσοκομείο της Αθήνας, «Ελπίς».

Με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση η σορός που είχε βρεθεί δέκα ημέρες νωρίτερα, στις 5.11.2021 (ημέρα εξαφάνισης του), ταυτοποιήθηκε σήμερα από τις αστυνομικές Αρχές επιμηκύνοντας με αυτό τον τρόπο την αγωνία των δικών του ανθρώπων.

Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «ο Διονύσης Καλογερόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 5.11.2021, από την περιοχή της Ζαχάρω του Νομού Ηλείας. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Διονύση Καλογερόπουλου στις 07.11.2021 και προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν συγκατάθεσης των οικείων του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Διονύση Καλογερόπουλου, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

