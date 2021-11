Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Nord Stream 2: Οι Γερμανοί “πάγωσαν” την πιστοποίηση

Αναστέλλει προσωρινά την πιστοποίησή του η γερμανική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Φόβοι για τις τιμές.



Η γερμανική αρχή ενέργειας δήλωσε ότι έχει αναστείλει προσωρινά την πιστοποίηση του αγωγού Nord Stream 2, πηγαίνοντας πίσω το έργο φυσικού αερίου που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο.



Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, ο Nord Stream 2, ο οποίος στοχεύει να προμηθεύει φυσικό αέριο την Ευρώπη, μέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού που εκτείνεται από τη Ρωσία στη Γερμανία, δεν κατάφερε να οργανώσει έναν φορέα εκμετάλλευσης αναγνωρισμένο από τη γερμανική νομοθεσία.



Το έργο έχει έδρα την Ελβετία -έχει δημιουργηθεί μία γερμανική θυγατρική για την ιδιοκτησία και τη λειτουργία του γερμανικού τμήματος του αγωγού.



Ωστόσο, «η ίδια η θυγατρική πρέπει στη συνέχεια να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος για έναν ανεξάρτητο φορέα εκμετάλλευσης δικτύου μεταφορών», όπως ανακοίνωσε η γερμανική αρχή.



«Η διαδικασία πιστοποίησης παραμένει σε αναστολή έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά των βασικών περιουσιακών στοιχείων και του ανθρώπινου δυναμικού στη θυγατρική», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων θα μπορέσει να ελέγξει τα έγγραφα της θυγατρικής ως νέα αιτούσα».



Ο Nord Stream 2 θα μπορεί στη συνέχεια να συνεχίσει τη διαδικασία πιστοποίησης «εντός του υπολοίπου της τετράμηνης περιόδου που προβλέπει ο νόμος, να καταρτίσει σχέδιο απόφασης και όπως προβλέπει το δίκαιο της εσωτερικής αγοράς, να το υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σχολιασμό», πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.



Αρχικά, επρόκειτο να ξεκινήσει τη λειτουργία του φέτος, θα περνούσε 55 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα, επιτρέποντας στην ελεγχόμενη από το Κρεμλίνο εξαγωγέα Gazprom να προσεγγίζει πελάτες στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη, χωρίς να χρησιμοποιεί τους αγωγούς μέσω Ουκρανίας.



Οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ηπειρωτική Ευρώπη εκτινάχθηκαν μετά την είδηση. Τα συμβόλαια φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδοση τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 10%, στα £2,24 ενώ το ολλανδικό φυσικό αέριο, δείκτης αναφοράς για την Ευρώπη, καταγράφει επίσης άλμα 10%, στα 87,81 ευρώ ανά μεγαβατώρα -και τα δύο συμβόλαια τελούν υπό διαπραγμάτευση κοντά στο πιο υψηλό του τελευταίου μήνα.



Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνδέει σταθερά τις υψηλότερες ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου με την έγκριση του αγωγού Nord Stream 2, επομένως οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκκίνηση του αγωγού είναι πιθανό να αυξήσει τους φόβους ότι οι ρωσικές ροές θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα αυτό τον χειμώνα.



Εν τω μεταξύ, στα ύψη σκαρφαλώνουν οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, με την Ελλάδα να καταγράφει αρνητική πρωτιά.

