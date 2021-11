Κοινωνία

Φωτιά στον Πειραιά: αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, λόγω των ιδιαίτερα εύφλεκτων υλικών. Επί τόπου έσπευσε και κλιμακοφόρο όχημα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το πρωί της Τετάρτης, λόγω φωτιάς σε αποθήκη εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, που στεγάζεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, στον Πειραιά.

Η φωτιά πήρε αμέσως ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των στρωμάτων που βρισκόντουσαν μέσα στην αποθήκη.

(Βίντεο: policenews.eu)

(Πηγή εικόνων: facebook / xristosismanoglou)

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 7 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε ισόγειο χώρο κτηρίου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη στον Πειραιά Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 17, 2021

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλιπέδου από το ύψος της οδού Κόνωνος και στην οδό Κόνωνος από το ύψος της οδού Αθηνών.

