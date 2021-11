Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλτσχάιμερ: ρινικό εμβόλιο δοκιμάζεται στις ΗΠΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, σε όλον τον πλανήτη, φιλοδοξεί να αλλάξει το πειραματικό ρινικό εμβόλιο, κατά του Αλτσχάιμερ.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη φιλοδοξεί να αλλάξει το πειραματικό ρινικό εμβόλιο, κατά του Αλτσχάιμερ.

Οι κλινικές δοκιμές ξεκίνησαν ήδη στη Βοστώνη.

To ρινικό εμβόλιο χορηγείται με σύριγγα χωρίς βελόνα ως εκνέφωμα στη μύτη σε δύο δόσεις με απόσταση μιας εβδομάδας. Στα πειράματα σε ποντίκια έδειξε ότι αποκαθιστά τη μνήμη, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα του πάσχοντος ατόμου. Στις κλινικές δοκιμές πρώτης φάσης συμμετέχουν 16 άτομα από 60 έως 85 ετών, με συμπτώματα της νόσου του Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο.

«Πρόκειται για μοναδική προσέγγιση. Αυτό που κάνει το εμβόλιο είναι να μιμείται το ανοσοποιητικό. Τα κύτταρα της ανοσίας πηγαίνουν στον εγκέφαλο και καθαρίζουν όλες τις ουσίες που προκαλούν τη βλάβη», δήλωσε ένας από τους ερευνητές του εμβολίου, ο Δρ Howard Weiner.

Στόχος είναι να προλάβει, να θεραπεύσει ή απλώς να καθυστερήσει την ασθένεια, ανοίγοντας «παράθυρο ελπίδας» στους πάσχοντες.

«Το να κερδίζεις ένα ή δύο χρόνια από το φάρμακο που μπορεί να καθυστερήσει τη εξέλιξη της ασθένειας είναι φοβερό», σχολίασε από την πλευρά του ασθενής με αλτσχάιμερ.

Η θεραπεία βασίζεται σε τεστ για πρώιμα σημάδια της νευρο-εκφυλιστικής νόσου, ώστε να μπορεί να την προλάβει, αν οι κλινικές δοκιμές αποδείξουν ότι το ρινικό εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Στις ΗΠΑ πάσχουν από Αλτσχάιμερ περίπου έξι εκατομμύρια άνθρωποι.

Όπως είπε ο επικεφαλής Ένωσης για το Αλτσχάιμερ (Regional Chapter of Alzheimer's Association), ο Jim Wessler, «πιστεύουμε ότι η ασθένεια ξεκινά 15 ακόμα και 20 χρόνια προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα, οπότε ο αριθμός των ανθρώπων που εκτίθενται στο αλτσχάιμερ και την άνοια είναι πολύ περισσότεροι από έξι εκατομμύρια».

Στην Ελλάδα διαγνωσμένοι με Αλτσχάιμερ είναι περίπου 200.000 άνθρωποι.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λεβέντης: Εξιτήριο από την ΜΕΘ

Κορονοϊός: 87 νεκροί και 6682 νέα κρούσματα

Κορονοϊός - Πατήρ Βησσαρίων: οι ήρωες - γιατροί με έσωσαν (βίντεο)