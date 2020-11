Πολιτισμός

Πρώην μπαλαρίνα με Αλτσχάιμερ ακούει τη “Λίμνη των Κύκνων” και θυμάται τη χορογραφία (βίντεο)

Viral έχει γίνει μέσω των social media το βίντεο μία ηλικιωμένης που “χορεύει” καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι εικόνες με μία ηλικιωμένη να χορεύει, καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, ακούγοντας τη “Λίμνη των Κύκνων” του Τσαϊκόφσκι.

Πρώην μπαλαρίνα, που μεσουράνησε στη δεκαετία του ’60, η Ισπανίδα Μάρτα Γκονζάλεθ θυμήθηκε τη χορογραφία παρά το γεγονός ότι έπασχε από Αλτσχάιμερ και η καρδιά της σκίρτησε…

Το βίντεο γυρίστηκε πέρυσι και δόθηκε στη δημοσιότητα από τη MKO “Music to Wake Up”, για να καταδείξει τη… δύναμη της μουσικής.

Η Μάρτα Γκονζάλεθ, η οποία έφυγε από τη ζωή πέρυσι, ακούγεται στο τέλος του βίντεο να λέει: «Πρέπει να πάρουμε πουέντ».