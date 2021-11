Κόσμος

Κορονοϊός – Έλληνας γιατρός στη Γερμανία: δεν μπορούμε να περιθάλψουμε ασθενείς με άλλες παθήσεις στις ΜΕΘ

Έλληνες γιατροί που εργάζονται στην Αυστρία και τη Γερμανία, όπου η πανδημία «καλπάζει» και ο κλοιός των μέτρων «σφίγγει» μιλούν στον ΑΝΤ1.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Χιλιάδες άνθρωποι, οι περισσότεροι χωρίς μάσκες, γέμισαν τη Στέφανσπλατζ κι άλλες πλατείες στο κέντρο της Βιέννης, διαμαρτυρόμενοι για το lockdown από τη Δευτέρα και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό από την 1η Φεβρουαρίου που επέβαλε η κυβέρνηση για να αποτρέψει την περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού, μετά από μια ημέρα με πάνω από 15 χιλιάδες κρούσματα.

Σε δηλώσεις του ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε «ανεύθυνους» όσους αντιτίθενται στον εμβολιασμό, σημειώνοντας ότι, στην πραγματικότητα «επιτίθενται» στο σύστημα υγείας. Εκτίμησε σε ότι, πολλοί από τους φανατικούς αντιεμβολιαστές παρασύρονται από fake news.

«Το σύστημα υγείας βρίσκεται σε υπερφόρτωση. Πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας είναι γεμάτες, όπως στην Άνω Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ, οι οποίες ανακοίνωσαν , πριν ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το lockdown, δικό τους γενικό lockdown», δήλωσε η Ελληνίδα γιατρός Όλγα Σαραντοπούλου, η οποία εργάζεται στην Αυστρία.

Έκρηξη στον αριθμό νέων κρουσμάτων παρουσιάζει και η Γερμανία, που αναγκάζεται πλέον να στέλνει ασθενείς που χρήζουν εντατικής θεραπείας σε γειτονικές χώρες.

Σε σημερινές δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας είπε πως για πρώτη φορά θα γίνει μαζική μεταφορά ασθενών όχι μόνο τοπικά και εθνικά, αλλά πιθανότατα και εκτός χώρας, αφού τα νοσοκομεία ασφυκτιούν.

Ο Έλληνας νευροεντατικολόγος Κωνσταντίνος Δημητριάδης, που εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου, περιγράφει μια κατάσταση ζοφερή, όπου το υγειονομικό προσωπικό έχει φτάσει στα όριά του.

«Ο αριθμός των ασθενών με covid στις εντατικές αναλογικά έχει αυξηθεί πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να περιθάλψουμε ασθενείς με άλλες παθήσεις, οι οποίοι χρειάζονται εντατική θεραπεία. Συμβουλεύω τον καθένα να εμβολιαστεί για να μη ζήσει αυτά που ζούμε εμείς στην εντατική. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το προσωπικό του συστήματος υγείας έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Η Γερμανία επέβαλε υποχρεωτικό εμβολιασμό στους εργαζομένους στα νοσοκομεία, στους οίκους ευγηρίας και στα κέντρα αποκατάστασης ασθενών και μερικό lockdown για τους ανεμβολίαστους, ενώ ματαίωσε τις ανοικτές εορταστικές εκδηλώσεις.

