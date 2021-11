Πολιτική

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν την επόμενη εβδομάδα

«Ούτε επιθυμούμε, ούτε σκεφτόμαστε να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, πέραν των υγειονομικών», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα, είπε ότι θα επαναξιολογηθούν από την επιτροπή των ειδικών την επόμενη εβδομάδα, οι οποίοι και κάνουν τις εισηγήσεις προς την Κυβέρνηση.

Ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε πως όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου αλλά η επιτροπή των ειδικών γνωμοδότησε ότι δεν πρέπει να κάνουν τη δεύτερη για ιατρικούς λόγους, θα θεωρούνται ως πλήρως εμβολιασμένοι. Επίσης όσοι έχουν εμβολιαστείς στο εξωτερικό και δεν είχαν πιστοποιητικό από την Ελλάδα, θα θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι όπου και να έχουν εμβολιαστεί, αρκεί ο εμβολιασμός τους να έγινε με εμβόλιο που είναι εγκεκριμένος από τον EMA.

Ο κ. Πλεύρης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων πέραν των υγειονομικών. «Η Κυβέρνηση ούτε επιθυμεί, ούτε σκέφτεται να επεκτείνει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός Υγείας, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τα μέτρα θα βοηθήσουν και θα συμβάλλουν στην αναχαίτιση του κύματος της πανδημίας και το ΕΣΥ το οποίο ενισχύεται συνεχώς θα αντέξει, Παράλληλα επανέλαβε ότι γενικό lockdown δεν πρόκειται να υπάρξει.

Διευκρίνισε δε ότι αυτό δε γίνεται για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν η πλειοψηφία των πολιτών που επέλεξε να εμβολιαστεί να περιοριστεί επειδή κάποιοι αρνούνται να κάνουν το αυτονόητο.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται τα κρούσματα αλλά και οι νεκροί της πανδημίας.

