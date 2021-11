Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: ο Βαλβέρδε σε συζητήσεις “για τον πάγκο”

Ο Βάσκος προπονητής προορίζεται για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των “κόκκινων διαβόλων”, αρχικά ως… υπηρεσιακή επιλογή.

Σε συζητήσεις με τον Ερνέστο Βαλβέρδε για να αναλάβει τα ηνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχικά ως “υπηρεσιακή” επιλογή έως το εφετινό καλοκαίρι, βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η διοίκηση των “κόκκινων διαβόλων”, όπως αποκάλυψε ο “Guardian”.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα την Τρίτη στελέχη της Γιουνάιτεντ ήρθαν σε επαφή με τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, καλύπτοντας το κενό στον πάγκο τους (για την ώρα έχει αναλάβει υπηρεσιακός ο Κάρικ).

Ο Βάσκος προπονητής εργάστηκε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό σε δύο διαφορετικές θητείες (2008-09, 2010-12), κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα σε 127 αγώνες, ενώ με την Μπαρτσελόνα μέτρησε 145 επίσημα ματς από την 1η Ιουλίου 2017 έως τις 13 Ιανουαρίου 2020, κατακτώντας 2 πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο κι ένα ισπανικό Super Cup.

