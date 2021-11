Life

Θεματικά πάρκα των Χριστουγέννων: Ποιες πόλεις κάνουν επανεκκίνηση φέτος

Η πανδημία έβαλε «φρένο» και πάγωσε αυτές τις εκδηλώσεις .

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες πόλεις επενδύουν στα θεματικά πάρκα ενισχύοντας την ελκυστικότητα του προορισμού και δίνοντας περισσότερα κίνητρα σε όσους αναζητούν να αποδράσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η πανδημία ωστόσο, έβαλε «φρένο» παγώνοντας και αυτές τις εκδηλώσεις που όμως φέτος, σαν μια αχτίδα ελπίδας, περισσότερο για λόγους ψυχολογικούς και λιγότερο οικονομικούς, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, γίνεται εκ νέου μια προσπάθεια επανεκκίνησης.

Δεν είναι λίγες οι πόλεις που θα ανάψουν τα φώτα των εορτών και θα επιχειρήσουν, προσεκτικά και με ασφάλεια, να αναβιώσουν και πάλι το χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Δράμα: Η Ονειρούπολη επανέρχεται

Μετά την περσινή παύση η Ονειρούπολη της Δράμας επανέρχεται φέτος, με την υπογραφή της Disney, όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δράμας Λευτέρης Καλινικιδης. «Η Ονειρούπολη που άνοιξε το δρόμο και μετρούσε σχεδόν ένα εκατομμύριο επισκέπτες, δεν θα μπορούσε φέτος να μην επανέλθει», αναφέρει.

Παρόλο που τα άτομα που περιμένουν να τους επισκεφτούν αυτήν τη φορά υπολογίζουν ότι δεν θα ξεπεράσουν το μισό εκατομμύριο. Και φέτος όμως, σε έκταση περίπου 80 στρεμμάτων, το ονειρεμένο σκηνικό θα ξεδιπλωθεί αναμένοντας μικρούς και μεγάλους για να δουν από κοντά το παλάτι της πριγκίπισσας Έλσας, το δάσος των ευχών, τον κεραυνό Μακουϊν, την Μουλάν, την Ραπουνζέλ και πολλούς ακόμη αγαπημένους χαρακτήρες, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο.

Η Ονειρούπολη, που φέτος ανοίγει τις πύλες της στις 5 Δεκεμβρίου για περίπου ένα μήνα, αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους επισκέπτες που κάθε χρόνο πλήθαιναν, με έτος αφετηρίας και δημιουργίας του πάρκου το 2004.

Οι Ιππότες της ανακύκλωσης στον Μύλο των Τρικάλων

Στα Τρίκαλα οι πληρότητες των ξενοδοχείων με τον Μύλο των Ξωτικών ήταν πολύ υψηλές προ πανδημίας και έδιναν μια έξτρα ώθηση στον προορισμό από τέλος Νοεμβρίου, με τις εκδρομές των σχολείων, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου. Αυτό σήμαινε ότι οι περίπου 7.000 κλίνες του νομού γέμιζαν με επισκέπτες, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τα Βαλκάνια, που ξεπερνούσαν συνολικά το ένα εκατομμύριο. «Φέτος, και καθώς τα κρούσματα σε αυτήν την περίοδο ακολουθούν πτωτική πορεία», σημειώνει ο κ.Παπαστεργίου, «περισσότερο για λόγους ψυχολογικούς και πάντα σεβόμενοι τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επαναλειτουργούμε το θεματικό μας πάρκο με τους ιππότες της ανακύκλωσης και θέμα το περιβάλλον».

Έτσι, στα Τρίκαλα ο Άγιος Βασίλης θα είναι «πράσινος» και τα Χριστούγεννα θα έχουν ένα επιπλέον μήνυμα: αυτό του σεβασμού στο περιβάλλον, της αειφορίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της λιγότερης χρήσης πλαστικού, της κομποστοποίησης κ.ά. «Όλα θα βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και η έναρξη τοποθετείται χρονικά την 9η Δεκεμβρίου», προσθέτει.

Ο Πινόκιο πάει Βόλο

Μοιάζει σαν ψέμα αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό, ακόμη και με πρωταγωνιστή τον Πινόκιο: Το πάρκο του Βόλου από 1 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου εντάσσεται σε μια σειρά εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο δήμος, συμπορευόμενος με την επανεκκίνηση του τουρισμού, όπως σημειώνει η αντιδήμαρχος Τουρισμού Βόλου, Γεωργία Μποντού-Τοκαλή.

«Από το 2014 ο Βόλος έχει μπει δυναμικά στο χάρτη των χριστουγεννιάτικων προορισμών και κάθε φόρα προγραμματίζει εκδηλώσεις ποικίλου περιεχόμενου για μικρούς και μεγάλους με διαφορετική κάθε φορά θεματολογία», αναφέρει η αντιδήμαρχος.

«Φέτος μετά την αναγκαστική διακοπή λόγω πανδημίας και με την επανέναρξη του τουρισμού ξεκινάμε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας, πάντα με σεβασμό και τήρηση υγειονομικών μέτρων. Έτσι από τις 30 Νοεμβρίου, με τη συναυλία της Άννας Βίσση, θα φωταγωγήσουμε το δένδρο μας και θα κηρύξουμε την έναρξη ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος που θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου», προσθέτει. «Κάθε χρόνο υλοποιείται κι ένα θεματικό πάρκο διαφορετικού είδους.

Το φετινό θεματικό πάρκο είναι το πάρκο του Πινόκιο, όπου για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο αυθεντικός Πινόκιο εκτός Ιταλίας παρουσιάζεται στον Βόλο. Από το 2014 και μετά την περίοδο των εορτών, γεμίζουν τα ξενοδοχεία όχι μόνο στον Βόλο και το Πήλιο αλλά στις παραθαλάσσιες περιοχές. Φέτος έχουν αρχίσει οι κρατήσεις αλλά όπως είναι φυσικό, ο κόσμος είναι ακόμη επιφυλακτικός», υπογραμμίζει η αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Βόλου.

Η Λιμνοπολιτεία της Καστοριάς

Η Καστοριά ήταν ανέκαθεν χειμερινός προορισμός, αλλά όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καστοριάς, Σιδέρης Σμαρόπουλος οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και τα θεματικά πάρκα βοηθούν και τονώνουν πάρα πολύ τον προορισμό, ενώ προσδίδουν υπεραξία στο τουριστικό προϊόν. «Για εμάς η τουριστική κίνηση μειώνεται μετά τις 8 Ιανουαρίου, με το πέρας των εκδηλώσεων για τα ραγκουτσάρια και μέχρι την 25η Μαρτίου.

Φέτος, από το άνοιγμα του τουρισμού, ουσιαστικά από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα, η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή καθώς τα νούμερα πλησιάζουν αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2019», τονίζει ο κ.Σμαρόπουλος.

Στις 8 Δεκεμβρίου και για ένα μήνα η μαγική Λιμνοπολιτεία έρχεται να προστεθεί στους λόγους για τους οποίους θα θελήσει κάποιος να επισκεφθεί την Καστοριά με συναυλίες, παγοδρόμια και άλλα πολλά ενδιαφέροντα χριστουγεννιάτικα happenings, όπως υπογραμμίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Καστοριάς Αθανάσιος Ρήμος. «Είμαστε επιφυλακτικοί, θα λειτουργήσουμε με βάση όλα τα υγειονομικά μέτρα, αλλά θέλουμε σταδιακά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα», προσθέτει.

Επιστροφή στον Αστερόκοσμο και για τη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη την περίοδο των εορτών είχε πάντα αυξημένη τουριστική κίνηση ως ένας πολύ αγαπημένος προορισμός τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων. Παράλληλα, η ΔΕΘ-HELEXPO επενδύει διαχρονικά στα θεματικά πάρκα, καθώς όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει υλοποιήσει πολλά σχετικά πρότζεκτ, όπως το εργοστάσιο και μουσείο Σοκολάτας, τους άθλους του Ηρακλή, τους Μυστικούς Κόσμους του Ευγένιου Τριβιζά και πολλά άλλα.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, η πόλη υποδέχονταν τον Αστερόκοσμο, ένα θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο εντός του εκθεσιακού κέντρου. Φέτος, όπως υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO Αλέξης Τσαξιρλής, ο Αστερόκοσμος θα λάμψει και πάλι, αλλά θα λειτουργεί μόνο σε εξωτερικούς χώρους και φυσικά πάντα σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

«Μάλιστα φέτος, θα είναι και η μοναδική χρονιά που στην πόλη θα λειτουργεί μόνο ο Αστερόκοσμος, καθώς μέχρι την πανδημία είχαμε και κάποια μικρότερα πάρκα που στήνονταν από τη δημοτική αρχή», αναφέρει ο κ.Τσαξιρλής.

Ο Αστερόκοσμος θα ανοίξει στις 11 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρώσει τη λειτουργία του στις 10 Ιανουαρίου. Το 2019 είχε περισσότερους από 200.000 επισκέπτες ενώ φέτος οι υπολογισμοί κάνουν λόγο για περίπου τους μισούς. «Θα είναι όμως, η μοναδική τουριστική ατραξιόν στη Θεσσαλονίκη και εκτιμώ ότι θα αποτελέσει μια ανάσα ελπίδας για επιστροφή στις ξέγνοιαστες προ-κορονοϊού εποχές», προσθέτει.

