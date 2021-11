Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στήθηκε στην Αριστοτέλους

Πότε θα φωταγωγηθεί το ύψους 18 μέτρων έλατο.

Στήθηκε το πρωί του Σαββάτου το εντυπωσιακό, φουντωτό χριστουγεννιάτικο έλατο, ύψους 18 μέτρων στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ειδικό μηχάνημα του δήμου Θεσσαλονίκης το… σήκωσε, ενώ τα εντυπωσιακά φωτάκια θα ανάψουν στις 8 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το έλατο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής, από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.

Η πλατεία Αριστοτέλους θα γεμίσει με ακόμη 50 χριστουγεννιάτικα δέντρα, ύψους περίπου δυο μέτρων, που θα χαρίσουν χαρούμενες εικόνες σε μικρούς και μεγάλους.

Πηγή: thestival.gr

