Οπαδική βία - Μενίδι: Ξυλοκόπησαν ντελιβερά (βίντεο)

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας φαγητού επειδή φορούσε σκούφο με τα διακριτικά της ομάδας του.



Αντίπαλοι οπαδοί τον ακολούθησαν με αυτοκίνητο, του έφραξαν το δρόμο, τον σταμάτησαν, κατέβηκαν κάτω και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ, αποτυπώθηκε η επίθεση, όπου οι τρεις –τέσσερις δράστες τον κλωτσούν χωρίς έλεγχο σε όλο του το σώμα, ακόμα και στο κεφάλι. Το θύμα είναι πεσμένο στο έδαφος και ουρλιάζει για βοήθεια. Εκείνοι όμως δεν σταματούν, μέχρι κάποια στιγμή που ο ένας από τους δράστες φωνάζει «πάμε».

Στη συνέχεια, μπαίνουν ξανά στο αυτοκίνητο, αναπτύσσουν ταχύτητα και εξαφανίζονται.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 2/12 με την Αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ ήδη υπάρχει εικόνα για τον οπαδικό χώρο στον οποίο ανήκουν.





Πηγή: ertnews.gr

