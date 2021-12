Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: η μετάλλαξη Όμικρον, τα εμβόλια mRNA και οι αρνητές (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ένας ανεμβολίαστος ψυχίατρος σε αναστολή εργασίας. Τι απάντησαν τρεις επιστήμονες για την ασφάλεια των εμβολίων και την ανάγκη εμβολιασμού όλων ενόψει του χειμώνα και της μετάλλαξης Όμικρον.

Συζήτηση για την μετάλλαξη Όμικρον, τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, τις επιφυλάξεις πολλών υγειονομικών να εμβολιαστούν και τις εγγυήσεις που έχει δώσει για αυτά η επιστήμη και τα 7 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί που έχουν ήδη γίνει παγκοσμίως, έγινε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Σύρπης, Ψυχίατρος, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που έχει τεθεί σε αναστολή ως ανεμβολίαστος, είπε «δεν είμαι μόνο εγώ, σε όλη την Ελλάδα είναι 7000 υγειονομικοί. Δεν είναι τεκμηριωμένο κάτι, που να έχει δοθεί στην δημοσιότητα ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Εμείς τηρούσαμε όλα τα μέτρα, το ίδιο θέλουμε και τώρα, να επιστρέψουμε στην δουλειά μας κάνοντας rapid test, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι που είναι ανεμβολίαστοι».

«Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερα εμβόλια, που είναι mRNA εμβόλια. Σε όλον τον κόσμο, υπάρχουν τα εξασθενημένα εμβόλια που έχουμε κάνει όλοι. Εγώ έχω πέντε παιδιά, έχουν κάνει όλα τα άλλα εμβόλια, όπως και εγώ και η γυναίκα μου. Για ποιον λόγο να κάνουμε κάτι τέτοιο στον εαυτό μας, όταν ο ΠΟΥ λέει ότι έχει εξασθενήσει η προστασία και πρέπει κάθε 3-4 μήνες να κάνουμε το εμβόλιο; Μας επιβάλλουν τα συγκεκριμένα 4 εμβόλια, εμείς σαν επιστήμονες έχουμε μια μεγάλη ομάδα και έχουμε καταθέσει υπόμνημα 110 σελίδων, που αναφερόμαστε στα εμβόλια αυτά. Δεν είμαστε αρνητές, να φέρουν στην Ελλάδα τα κλασσικά εμβόλια και θα τα κάνουμε», είπε ο κ. Σύρπης, προσθέτοντας πως «όλη η ομάδα των υγειονομικών, των περίπου 7.000 υγειονομικών σε όλη την Ελλάδα, ζητάμε να επανέλθουμε στην εργασία. Οικονομικά τα βγάζουμε πέρα, καθώς υπάρχει μια αλληλεγγύη σε όλη την Ελλάδα και μια βοήθεια. Ζητάμε να επιστρέψουμε με rapid test».

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθ. Πνευμονολογίας ΜΕΘ απάντησε πως «ο εμβολιασμένος έχει σαφώς πολύ μικρότερη πιθανότητα να νοσήσει και αν νοσήσει θα νοσήσει πολύ πιο ελαφρά, όπως και η πιθανότητα να μπει σε ΜΕΘ ή να πεθάνει είναι πολύ μικρότερος. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται κάνουν κάποιο κακό ή τροποποιούν τον γενετικό μας κώδικα. Το μόνο που κάνουν είναι ότι βοηθούν να παραχθεί αντίσταση στον κορονοϊό. Το ίδιο κάνει και ο οργανισμός από μόνο τους όταν προσβληθούμε από τον κορονοϊό. Αυτό ισχύει παγκοσμίως».

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είπε πως «για όσους εργάζονται με ασθενείς και δη για τους ιατρούς, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι απαραίτητος, μεταξύ άλλων και για να μην μεταδώσουν τον ιό σε ασθενείς, κυρίως σε εκείνους που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Άλλος λόγος είναι ότι αν νοσήσει ένας γιατρός «σπάει» η αλυσίδα στα νοσοκομεία και κάτι τέτοιο έχει γίνει με την απουσία των τόσων χιλιάδων υγειονομικών».

Σημείωσε πάντως ότι από τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς κάποιοι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην δουλειά τους, λέγοντας πως «θα μπορούσαν ίσως να εξαιρεθούν μόνο εκεί που δεν κινδυνεύει με αυτούς, δηλαδή αν έλεγαν ότι συγκεκριμένος ιατρός εργάζεται μόνο με ασθενείς που ήδη έχουν κορονοϊό, εκεί μπορεί να υπάρχει εξαίρεση».

«Είναι σαφές ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας νοσούν περισσότερο και καθημερινά «αποχαιρετούμε» δεκάδες από αυτούς. Πέρα από αυτό, εκτοπίζουν και άλλους ασθενείς, καθώς είναι γεμάτα και τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Για αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να εμβολιαστούν και οι μεγαλύτερες ηλικίες, εξ ου προήλθε και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός», είπε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, λέγοντας πως είναι μια συζήτηση που ακούγεται λογική να επεκταθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στα άτομα ηλικίας από 50 ετών και άνω.

Σε ότι αφορά την δήλωση του για συμμετοχή ασθενών στα νοσήλια, ο κ. Εξαδάκτυλος είπε πως «εγώ είπα πως όσοι νοσηλεύονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, ασχέτως αν είναι ζάμπλουτοι ή πάμπλουτοι, νοσηλεύονται δωρεάν, ενώ άλλοι δανείζονται για να νοσηλευθούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Η σκέψη ήταν να συμμετέχουν στα νοσήλια, όχι να τα καλύπτου πλήρως, διότι είναι τεράστια τα ποσά, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Πρασσάς, Διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Τορόντο είπε πως «είναι εντελώς αβάσιμα όσα ακούγονται για τα εμβόλια mRNA, που έχουν δοκιμαστεί περισσότερο αυτήν την στιγμή όσο κανένα άλλο εμβόλιο ποτέ. Δεν μπορεί να «ακούμε» όσα λένε οι δεισιδαιμονίες μας ή ο γείτονας μας».

Για την μετάλλαξη Όμικρον, ο κ. Πρασσάς είπε πως «εξετάζεται αν έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και αν «ξεφεύγει» από τα υφιστάμενα εμβόλια. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Σύστημα Υγείας πιέζεται πάρα πολύ, αν δεν έχει καταρρεύσει, ότι είμαστε μπροστά σε έναν χειμώνα και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε να μειώσουμε το ιικό κύμα που υπάρχει στην χώρα, καθώς φαίνεται πως ίσως έρχεται το χειρότερο στέλεχος του κορονοϊού, η μετάλλαξη Όμικρον».

«Πρέπει να πείσουμε κάθε έναν που έχει τους δικούς του λόγους να αρνείται να εμβολιαστεί. Μετά από 7 δισεκατομμύρια εμβολιασμούς, δεν υπάρχει τίποτα που μας έχει ξεφύγει. Είναι επικίνδυνο να λέμε στον κόσμο, ενώ πεθαίνουν άνθρωποι κατά εκατοντάδες, ότι χρησιμοποιούμε κάτι που είναι πειραματικό, ενώ δεν είναι», κατέληξε ο κ. Πρασσάς, με τον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να σημειώνει πάντως πως «η μετάλλαξη Όμικρον μας ανησυχεί, αλλά τα 167 κρούσματα στην Ευρώπη που παρακολουθούνται, νοσούν ήπια, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε».

