Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Μεταναστευτικό: η Ελλάδα σήκωσε δυσανάλογο βάρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο συνόδευσε στην επίσκεψη του στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ.

«Προστάτη των φτωχών και των κατατρεγμένων, συμμέτοχο στον πόνο τους, σθεναρό υπέρμαχο των δικαιωμάτων τους» χαρακτήρισε σήμερα τον Πάπα Φραγκίσκο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς τον υποδεχόταν στον καταυλισμό του προσωρινού Κέντρου υποδοχής και Ταυτοποίησης στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, συμπληρώνοντας «η παρουσία σας εδώ δηλώνει την πιο άμεση και θερμή σας στήριξη στους ανέστιους, τους διωκόμενους, τους απογυμνωμένους από όνειρα και προσδοκίες. Είναι το ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ευθύνης που μεταφέρετε και ταξιδεύει από τη Λέσβο σε όλη τη διεθνή κοινότητα».

Στον χαιρετισμό της η κ. Σακελλαροπούλου υπενθύμισε ότι είναι «η δεύτερη φορά που επισκέπτεται ο Πάπας, ως προσκυνητής, έναν τόπο που ταυτίστηκε με το δράμα των προσφύγων». Και όπου όπως είπε «η κατάσταση, ευτυχώς, που επικρατεί σήμερα, είναι από κάθε άποψη αισθητά βελτιωμένη με εκείνη που επικρατούσε κατά την πρώτη σας επίσκεψη».

Αναφερόμενη στους κατοίκους της Λέσβου και στη στάση τους όλα αυτά τα χρόνια τόνισε πως «το νησί υποδέχθηκε ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυνηγημένοι από τους πολέμους, τις πολιτικές διώξεις, την ακραία φτώχεια, αναζητώντας σε άλλες πατρίδες μια καλύτερη ζωή. Πιστοί στο ανθρωπιστικό τους καθήκον, με νωπές ακόμα τις μνήμες της δικής τους προσφυγιάς, οι κάτοικοι της Λέσβου έδειξαν κατανόηση και αλληλεγγύη. Σε αντίξοες συνθήκες, ανταποκρίθηκαν στην ηθική τους υποχρέωση, ευρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή. Οι εικόνες των γιαγιάδων από τη Σκάλα της Συκαμινιάς, που ταΐζουν στοργικά με μπιμπερό ένα μωράκι από τη Συρία για να ξεκουράσουν τη μητέρα του, έκαναν τον γύρο του κόσμου, σαν ένα σύμβολο ανθρωπιάς».

Και η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατέληξε: «Όλα αυτά τα χρόνια, η Ελλάδα σήκωσε δυσανάλογο βάρος από τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, που δοκιμάζει όλη τη Μεσόγειο, τη θάλασσα που μας ενώνει. Η αντιμετώπισή της όμως ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρώπης. Χρέος μας είναι, με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, να μην επιτρέπουμε την απάνθρωπη εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων».

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ: Η ώρα της κάλπης για νέο Πρόεδρο (εικόνες)

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η 32χρονη που γέννησε με καισαρική πριν διασωληνωθεί

Λέσβος - Πάπας: το Μεταναστευτικό αφορά όλον τον κόσμο (εικόνες)