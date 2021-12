Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια περίπου δυόμιση ώρες πριν από το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ.



Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γέφυρα Βρυούλων, στη Νέα Φιλαδέλφεια, περίπου δυόμιση ώρες πριν από το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 15 ατόμων έσπασε μάρμαρα και προκάλεσε ζημιές στην περιοχή.

Νωρίτερα, συνελήφθησαν οπαδοί καθώς έφεραν λοστάρια και μεταφέρθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στο τμήμα αθλητικής βίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ανήλικους.

Ειδήσεις σήμερα:

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κορονοϊός - Λαμία: ΕΔΕ και θρήνος για την 14χρονη

Λέσβος - Πάπας: το Μεταναστευτικό αφορά όλον τον κόσμο (εικόνες)