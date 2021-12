Αθλητικά

Άρης - Αστέρας: Νίκη με Γκάμα για τους “κιτρινόμαυρους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εξαιρετική, για τον Άρη, εβδομάδα, ολοκληρώθηκε μετά τη νίκη των «κιτρινόμαυρων» επί του Αστέρα Τρίπολης.



Μια εξαιρετική, για τον Άρη, εβδομάδα, ολοκληρώθηκε μετά τη νίκη 1-0 των «κιτρινόμαυρων» επί του Αστέρα Τρίπολης. Το μοναδικό γκολ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σημείωσε ο Μπρούνο Γκάμα στο 41ο λεπτό, σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Άρης μπήκε με διάθεση να πιέσει και στο 7’ θα μπορούσε να προηγηθεί, ωστόσο ο Αντώνης Τσιφτσής σταμάτησε σε τετ α τετ τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Λίγο μετά το ημίωρο, ο Αστέρας «απάντησε» στις ευκαιρίες, με την προβολή του Ρίτζις Κρέσπι να... γλύφει το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ντένις. Εν τέλει οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 41’, όταν έπειτα από προσπάθεια των Ντάνιελ Μαντσίνι και Φακούντο Μπερτόγλιο, η μπάλα έφτασε στον Γκάμα που την έστειλε στα δίχτυα, παρά την προσπάθεια του Φεντερίκο Άλβαρες.

Με το που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, οι Αρκάδες σκόραραν με τον Άντριαν Ριέρα, ωστόσο έπειτα από τη χρήση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Κλασικές ευκαιρίες μπροστά στις δυο εστίες δεν υπήρχαν και είναι χαρακτηριστικό πως η μοναδική καλή στιγμή ήταν στο 87’ το δοκάρι στο φάουλ του Χουάν Ιτούρμπε που είχε περάσει αλλαγή λίγο νωρίτερα.

Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να φτάνει στη νίκη και να κάνει... τριάδα επιτυχιών μετά από αυτές επί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Από την άλλη, οι Αρκάδες επέστρεψαν στα ανεπιτυχή αποτελέσματα έπειτα από το θρίαμβο επί του Ατρόμητου.

Διαιτητής: Γεώργιος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Τζέγκο – Καστάνιο, Ριέρα, Πίτσου.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Ντένις, Σούντγκρεν (26’ Σάκιτς), Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Τζέγκο, Σάσα, Μαντσίνι (70’ Ιτούρμπε), Γκάμα (69’ Ματέο Γκαρσία), Μπερτόγλιο (85’ Ματίγια), Καμαρά (86’ Μάνος).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Άλβαρες, Καστάνιο, Πίτσου, Καρμόνα (78’ Ρουμπέν Γκαρσία), Μουνάφο (67’ Ιγκλέσιας), Βαλιέντε, Ριέρα, Κρέσπι (86’ Κανελλόπουλος), Σονί (86’ Μπενίτο), Μπαράλες (67’ Αλί Μπαμπά).

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η Ένωση πήρε το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αντιεμβολιαστές έστησαν σκηνές έξω από το δημαρχείο (εικόνες)

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: Η ώρα των αποτελεσμάτων