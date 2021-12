Παράξενα

Νικηφόρος Κοντογιάννης: Ο ιερέας που έβαλε video-wall και φωτοκύτταρο στην εκκλησία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξυπνους τρόπους βρήκε εκκλησία στη Λάρισα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να τηρηθούν τα μέτρα για τον κορονοϊό.



Έξυπνους τρόπους βρήκε εκκλησία στη Λάρισα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να τηρηθούν τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για τον Άγιο Γεώργιο όπου λειτουργεί ο πατήρ Νικηφόρος Κοντογιάννης ο οποίος είναι γνωστός για τις πρωτοποριακές του ιδέες.

Ο πατήρ Νικηφόρος κατάφερε να δημιουργήσει μια... hi tech εκκλησία. Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» «δημιουργήσαμε μια μεγάλη οθόνη ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να παρακολουθούν την λειτουργία έξω από τον ναό»

Επίσης είπε ότι τοποθέτησαν φωτοκύτταρο στην είσοδο του ναού ώστε να δείχνει πόσες θέσεις είναι κενές στον γυναικωνίτη, ενώ σημείωσε ότι ενημέρωσαν τον κόσμο ότι μέσα στο ναό θα μπουν κάμερες και συμφώνησαν, γιατί εκτός των άλλων, είχαν σημειωθεί και διάφορες κλοπές και μάλιστα όπως είπε με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν εντοπίστηκαν κάποιοι κλέφτες.

Σημείωσε ακόμα ότι η λειτουργία στον ναό μεταδίδεται και διαδικτυακά, ενώ όπως είπε έχουν δημιουργήσει και μια εφαρμογή όπου ο πιστός μπορεί να ανάψει το κεράκι του από μακριά. «Ανάβει εικονικά το κερί και βάζει και τα ονόματα που θέλει να διαβάσουμε». είπε.

Τέλος, ανέφερε ότι ο ναός παρέχει δωρεάν rapid test για όσους θέλουν να μπουν στην εκκλησία και δεν έχουν χρήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέρφια στο Νέο Ηράκλειο: Τα σημειώματα και τα αναπάντητα ερωτήματα

Θεσσαλονίκη - Ψιλικατζίδικο: Ληστεία με κατσαβίδι

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 180 σημεία