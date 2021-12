Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - επικεφαλής ΠΟΥ Ευρώπης στον ΑΝΤ1: Αποτελεσματική η υποχρεωτικότητα (βίντεο)

Στον ΑΝΤ1 και τον Νικόλα Βαφειάδη μίλησε ο Χανς Κλούγκε, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.

Με τα εμβόλια, τις μάσκες, τον εξαερισμό και τις θεραπείες μπορούμε να νικήσουμε τον κορονοϊό, δήλωσε στον ANT1 και τον Νικόλα Βαφειάδη, ο περιφερειακός διευθυντής Ευρώπης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι, δεν μπορεί να προβλέψει το πότε θα τελειώσει η πανδημία.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη αναγνώρισε κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό την απόδοση του μέτρου της υποχρεωτικότητας, ενώ αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τους Υπουργούς και υφυπουργούς Υγείας τους χαρακτήρισε ως «πρωτοπόρους στο χώρο της ψυχικής υγείας» και τους συνεχάρη.

Ως προς το στέλεχος Όμικρον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί λόγω των πολλών μεταλλάξεων, αλλά τηρεί στάση αναμονής για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, μέχρι να διευκρινισθούν η μεταδοτικότητα, η βαρύτητα της νόσησης και η αντοχή στα εμβόλια.

