Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Πάνω από 29000 παιδιά έχουν κλείσει ραντεβού

Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, αναφορικά με την πορεία των εμβολιασμών στη χώρα.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Θεμιστοκέλους και στον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους άνω των 60, ανακοινώνοντας πως έχουν ήδη κλειστεί περισσότερα από 100.500 ραντεβού, ποσοστό που ανέρχεται στο 86,4% ενώ πριν την υποχρεωτικότητα ήταν στο 82,2%.

Όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους ο πρώτος εμβολιασμός παιδιού στην ηλικιακή ομάδα 5-11 θα γίνει στις 15 Δεκεμβίου.

Η πλατφόρμα για την ηλικιακή αυτή ομάδα άνοιξε την Παρασκευή, όπως υπενθύμισε και ο ίδιος ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σχετικά με τους εμβολιαμούς κατ οίκον και το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εφαρμογή ανέφερε πως έχουν γόνει 48.700 αιτήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθέι 32.500 εμβολιασμοί.

