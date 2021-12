Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: με PCR η είσοδος στην Ελλάδα

Σε ισχύ τίθενται από την ερχόμενη Κυριακή τα νέα μέτρα για ταξιδιώτες από τις ξένες χώρες.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας Covid-19, η χώρα μας θα δέχεται επισκέπτες από όλες τις χώρες με την επίδειξη αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR) 48 ωρών.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι ταξιδιώτες που παρέμειναν στις δύο αυτές χώρες για διάστημα μικρότερο των 48 ωρών.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την Κυριακή 19/12 και ώρα 06:00.

