Νότιο Σουδάν: δεκάδες νεκροι από άγνωστη νόσο

Ανησυχία στην χώρα για την ασθένεια που "θερίζει" ανθρώπινες ζωές.

Χαρακτηριστικό είναι πως η ρωσική ρυθμιστική αρχή προστασίας της υγείας του καταναλωτή Rospotrebnadzor ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση αναφορικά με μια άγνωστη νόσο που εμφανίσθηκε στο Νότιο Σουδάν, μετά την σχετική είδηση που μετέδωσε χθες, Τρίτη, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Νοτίου Αφρικής SABC.

Μάλιστα ο ίδιος σταθμός μετέδωσε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ήδη αποστείλει στην πολιτεία Τζονγκλέι του Νότιου Σουδάν, η οποία έγινε το επίκεντρο της νόσου, ειδική ομάδα για να πραγματοποιήσει έκτακτες έρευνες.

Σύμφωνα με τον νοτιοαφρικανικό ραδιοσταθμό, τουλάχιστον 89 άτομα έχουν πεθάνει τις τελευταίες εβδομάδες από μια άγνωστη ασθένεια στο ανατολικό τμήμα του Νοτίου Σουδάν.

Διεθνείς οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Σουδάν ανάφεραν ότι τουλάχιστον 89 άτομα πέθαναν από την νόσο αυτή. Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πλήθος θανάτων από την νόσο, η φύση της οποίας δεν έχει καταστεί δυνατόν να προσδιορισθεί.

Οι περισσότεροι από τους νοσήσαντες διαβιούν σε περιοχές, οι οποίες είχαν πληγεί το 2021 από τις μεγαλύτερες πλημμύρες των τελευταίων 60 ετών. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι πρόκειται ενδεχομένως για κρούσματα χολέρας, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.

Σήμερα η ρωσική ρυθμιστική αρχή προστασίας της υγείας του καταναλωτή Rospotrebnadzor ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση με την άγνωστη νόσο στο Νότιο Σουδάν, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοί να μεταδοθεί η νόσος στην Ρωσία πρακτικά δεν υφίστανται.

«Η Rospotrebnadzor παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην παρούσα περίοδο μας επιτρέπου να αποφύγουμε την μεταφορά στην χώρα μολυσματικών ασθενειών από χώρες της Αφρικής, ιδιαίτερα από το Νότιο Σουδάν (δεν υπάρχει άμεση αεροπορική σύνδεση). Ο κίνδυνος διάδοσης της εν λόγω ασθένειας στην επικράτεια της Ρωσίας πρακτικά δεν υπάρχει», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ρωσικής ρυθμιστικής αρχής.

