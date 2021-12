Πολιτισμός

Ζάκυνθος - Άγιος Διονύσιος: λιτανεία στην πόλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρουσία πλήθους πιστών, έγινε η λιτάνευση του σεπτού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου

Το πρωί στο Καθολικό της Αυτοκρατορικής και Σταυροπηγιακής Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου, τελέστηκε ο Όρθρος και εν συνεχεία Αρχιερατικό Συλλείτουργο προς τιμήν του Αγίου. Συλλειτούργησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ζακύνθου κ. Διονύσιος Δ΄ και Ζάμπιας κ. Ιωάννης.

Στη συνέχεια, μετά από δύο χρόνια πραγματοποιήθηκε η λιτανεία του Ιερού σκηνώματος στην πόλη, η οποία όμως ήταν σύντομη, εξαιτίας των υφιστάμενων μέτρων.

Για τον εορτασμό βρέθηκαν στο νησί ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Πηγή: zantetimes.gr

Το απόγευμα της Πέμπτης, έγινε περιφορά του σεπτού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου μέσα στον φερώνυμο ναό της Ζακύνθου.

Ο Άγιος Διονύσιος, ανατράφηκε με τα διδάγματα του ιερού Ευαγγελίου. Γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή. Μόλις ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου, φροντίζοντας συγχρόνως να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Κατόπιν έγινε μοναχός στη Μονή των Στροφάδων, λαμβάνοντας το όνομα Δανιήλ, και ασκήθηκε στην αγρυπνία, την εγκράτεια και τη μελέτη των Γραφών.

Αργότερα, χειροτονήθηκε ιερέας, παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις λόγω της βαριάς ευθύνης της ιεροσύνης, από τον επίσκοπο Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Θεόφιλο και αναλαμβάνει ηγούμενος τόσο της Μονής των Στροφάδων όσο και της Μονής της Αναφωνήτριας στη Ζάκυνθο.

Έπειτα, το 1577 μ.Χ., πήγε στην Αθήνα, προκειμένου να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε Μητροπολίτης Αθηνών Νικάνορας, άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα και, μετά από πολλές παρακλήσεις, τον χειροτόνησε επίσκοπο Αιγίνης, δίνοντάς του το όνομα Διονύσιος.

Τα ποιμαντικά του καθήκοντα επιτέλεσε άγρυπνα και άοκνα. Αναδείχτηκε πατέρας και διδάσκαλος του ποιμνίου του. Η φήμη του είχε διαδοθεί ευρύτερα, αλλά αυτός παρέμενε με διάκριση απλός και ταπεινός επίσκοπος.

Σύντομα ασθένησε από τους πολλούς πνευματικούς κόπους και υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τα καθήκοντα της επισκοπής στη νήσο Αίγινα. Επέστρεψε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 μ.Χ. ήταν προσωρινός επίσκοπος. Μετά αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυττε και βοηθούσε τους κατοίκους του νησιού.

Διαβάστε περισσότερο στο αφιέρωμα για τον Άγιο Διονύσιο, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του

Αντιεμβολιαστές - Μητροπολίτης Δράμας: μήνυση σε πολίτες για fake news

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)