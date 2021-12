Κόσμος

Ιράκ: Φονικές πλημμύρες παρέσυραν μωρό από την αγκαλιά του πατέρα του (εικόνες)

Δραματικές εικόνες από τις ανυπολόγιστες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο Ιράκ.

Επτά άνθρωποι πέθαναν λόγω των πλημμυρών κι ένας λόγω χτυπήματος από κεραυνό, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το Ιράκ.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί λόγω των τεράστιων καταστροφών που έχουν υποστεί τα σπίτια.

Μεταξύ των νεκρών είναι πολλές οικογένειες, των οποίων τα σπίτια επλήγησαν.

Ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι άνθρωποι από τα σωστικά συνεργεία.

Λασπόνερα μπήκαν μέσα στα σπίτια πολλών περιοχών του Ιράκ, «διώχνοντας» τους κατοίκους τους έξω.

Η ορμή του νερού ήταν τέτοια που παρέσυραν ένα μωρό δέκα μηνών από τα χέρια του πατέρα του, με τη μητέρα του να καλεί έξαλλη τις Αρχές και μέσα στα δάκρυα να τους ζητάει βοήθεια και ώρες μετά να μην έχει βρεθεί πουθενά το μωρό.

