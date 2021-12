Αθλητικά

Άρης – Καμαρά: Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση

Πως δέχθηκε ρατσιστική επίθεση κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΟΦΗ κατήγγειλε ο παίκτης του Άρη, Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Με ανάρτησή του στα Social Media, ο Αμπουμπακάρ Καμαρά κατήγγειλε πως δέχθηκε ρατσιστική επίθεση κατά τη διάρκεια του αγώνα του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

«Χθες (σ.σ. 16/12), όταν έγινα αλλαγή, δέχθηκα ρατσιστική επίθεση και με έφτυσαν κάποιοι άνθρωποι. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη μάχη κατά του ρατσισμού», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μαυριτανός φορ.

Υπενθυμίζεται πως ο Καμαρά έγινε αλλαγή στο 81ο λεπτό, δίνοντας τη θέση του στον Δημήτρη Μάνο, ενώ μικρο-ένταση παρατηρήθηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, κατά την είσοδο των ποδοσφαιριστών στη φυσούνα των αποδυτηρίων.

«Αμπουμπακάρ Καμαρά είμαστε δίπλα σου! Καταδικάζουμε κάθε μορφή ρατσισμού... Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στα γήπεδα απ' όπου κι αν προέρχεται και πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας εναντίον του...», είναι το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ λίγη ώρα μετά, εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας ρατσιστικές επιθέσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Ένα γήπεδο στο... πόδι για να χειροκροτήσει τον Μπαντού Εντιαγέ, τη στιγμή της αλλαγής του. Μια εικόνα που μεταφέρθηκε σε κάθε σπίτι μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης. Μια ομάδα κι ένα γήπεδο που τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία και με κάθε πιθανό τρόπο ότι καταδικάζουν οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού.

Ήμασταν, είμαστε και πάντα θα είμαστε αντίθετοι χωρίς το παραμικρό “...αλλά”. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Το ποδόσφαιρο ενώνει κι εμείς μόνο αυτό το ποδόσφαιρο πρεσβεύουμε».

Θέση στο όλο θέμα πήρε και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιστριών, με ανάρτησή του στο λογαριασμό του Facebook, όπου έγραψε: «Ρατσιστές ακούστε το καλά, η θέση σας δεν είναι στα γήπεδα αλλά στα σκουπίδια. Ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση στο ποδόσφαιρο και ευρύτερα την κοινωνία που οραματιζόμαστε για εμάς και τις επόμενες γενιές».

