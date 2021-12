Πολιτισμός

“Νύχτα Πολιτισμού” στην Αθήνα

Δεκάδες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα.

Με δεκάδες εκδηλώσεις - θέατρο, μουσική, προβολές και ξεναγήσεις σε ολόκληρη την πόλη - ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί την Τρίτη 21/12, κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας στη μεγάλη γιορτή της πόλης, τη «Νύχτα Πολιτισμού».

Περισσότεροι από 50 πολιτιστικοί φορείς και γκαλερί της Αθήνας - μέλη και συνεργαζόμενοι φορείς του Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων - θα ανοίξουν τις πόρτες τους, από νωρίς το απόγευμα έως και αργά το βράδυ για να υποδεχθούν το κοινό. Θέατρο, μουσική, προβολές, video art, σινεμά, αναγνώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και νυχτερινή βόλτα στις γκαλερί είναι ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι Αθηναίοι τη νύχτα του χειμερινού ηλιοστασίου, ενώ τα «φώτα» του πολιτισμού θα παραμείνουν ανοιχτά και μετά την 21η Δεκεμβρίου, με επιπλέον δράσεις, την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου.

Η «Νύχτα Πολιτισμού», δράση η οποία, πλέον, αποτελεί θεσμό για την πρωτεύουσα, διοργανώνεται κάτω από την «ομπρέλα» του Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων με τη στήριξη των μελών και των συνεργαζόμενων φορέων του, που ξεπερνούν τους 120. «Μέσω της «Νύχτας Πολιτισμού» απευθύνουμε «ανοιχτή» πρόσκληση σε όλους όσοι θέλουν να ζήσουν μία ξεχωριστή εμπειρία στη νυχτερινή Αθήνα των γιορτών. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους και ο Δήμος Αθηναίων φροντίζει να εξασφαλίσει, και φέτος, σε μικρούς και μεγάλους, μία σειρά από υψηλής ποιότητας θεάματα, που φέρουν τη «σφραγίδα» των πολιτιστικών του φορέων και των πολύτιμων συνεργατών τους», τονίζει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη στις περισσότερες εκδηλώσεις (με συγκεκριμένο αριθμό δελτίων εισόδου), ενώ σε κάποιες θα υπάρχει μειωμένο εισιτήριο.

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του Covid-19, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην διεύθυνση www.athensculturenet.com

