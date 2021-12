Κόσμος

Χιλή: Νέος Πρόεδρος ο αριστερός Γκαμπριέλ Μπόριτς (εικόνες)

Σε ηλικία 35 ετών, είναι ο νεότερος αρχηγός Κράτους στην Ιστορία της Χιλής. Περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα υποσχέθηκε στην επινίκια ομιλία του.

Ο υποψήφιος της Αριστεράς στη Χιλή, Γκαμπριέλ Μπόριτς, κατήγαγε θριαμβευτική νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, επικρατώντας με άνεση του αντιπάλου του, του υποψήφιου της Δεξιάς, Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος παραδέχθηκε την ήττα του.

Ο συνασπισμός της Αριστεράς που υποστήριξε τον Μπόριτς πιστώνεται καθαρή νίκη σε αυτήν την αναμέτρηση άνευ προηγουμένου μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα των Άνδεων, ανάμεσα σε δύο υποψηφίους με οράματα διαμετρικά αντίθετα.

Σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, ο Γκαμπριέλ Μπόριτς - στα 35 του χρόνια, μόλις είχε συμπληρώσει το ηλικιακό όριο για να είναι υποψήφιος και θα γίνει ο νεότερος αρχηγός του Κράτους στην Ιστορία της Χιλής - συγκέντρωσε σχεδόν το 56% των ψήφων, έναντι 44% του Χοσέ Αντόνιο Καστ, που αυτοπροβλήθηκε ως πολιτικός κληρονόμος της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ και υποστηρίχθηκε από πρακτικά το σύνολο των δυνάμεων της Δεξιάς.

Η συμμετοχή πλησίασε το 55%. Πρόκειται για ιστορικό υψηλό αφότου η ψήφος έπαψε να είναι υποχρεωτική, το 2012.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόριτς, ο οποίος επικράτησε με πρόγραμμα που εξαγγέλλει την κοινωνική και φορολογική μεταμόρφωση της χώρας, υποσχέθηκε χθες Κυριακή το βράδυ (τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας), στην επινίκια ομιλία του, «περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα», υποσχόμενος ταυτόχρονα πως η Κυβέρνηση που θα σχηματίσει θα είναι «δημοσιονομικά υπεύθυνη».

«Θα υπάρξουν περισσότερα κοινωνικά δικαιώματα, όμως θα το κάνουμε παραμένοντας δημοσιονομικά υπεύθυνοι», είπε ο 35χρονος νέος Πρόεδρος της Χιλής, απευθυνόμενος σε πλήθος δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών του, που πήγαν να τον ακούσουν μετά την ευρεία νίκη του στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Θα αναλάβει την εξουσία την 11η Μαρτίου.

Ο Γκαμπριέλ Μπόριτς είπε ακόμη ότι θα εναντιωθεί στο άνοιγμα μεταλλείων που «καταστρέφουν το περιβάλλον», ανάμεσά τους το έργο Dominga, αξίας 2,5 δισεκ. δολαρίων, για την εξόρυξη ατσαλιού, χαλκού και χρυσού. «Καταστρέφοντας τη φύση καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Δεν θέλουμε άλλες “ζώνες θυσίας”, δεν θέλουμε έργα που καταστρέφουν τη χώρα μας, που καταστρέφουν κοινότητες, και παράδειγμα θα αποτελέσει μια περίπτωση που έχει γίνει συμβολική: Όχι στο Dominga», είπε.

Ο θρίαμβος του Γκαμπριέλ Μπόριτς στη Χιλή έγινε δεκτή με ικανοποίηση σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, από την Κούβα ως την Αργεντινή, περνώντας από το Μεξικό, τη Νικαράγουα, τη Βενεζουέλα και το Περού.

Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, που σύμφωνα με δημοσκοπήσεις οδεύει σε ευρεία νίκη το 2022 στην πιθανή αναμέτρησή του με τον ακροδεξιό Πρόεδρο, Ζαΐχ Μπολσονάρου, δήλωσε «ευτυχής» για τη «νέα νίκη ενός δημοκρατικού και προοδευτικού υποψήφιου στη Λατινική Αμερική μας, για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος καλύτερου για όλους μας».

