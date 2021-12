Οικονομία

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυτεπάγγελτη έρευνα για τις τιμές ρεύματος

Έρευνα για τις τιμές λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει αναλυτικά η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»), σε ανακοίνωσή της:

«Σε συνέχεια των δράσεών της σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής expost εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, εκκίνησε την 16η.12.2021 αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης. Κατόπιν προπαρασκευαστικής έρευνας και παρακολούθησης της συγκεκριμένης αγοράς, η ΕΑ προχώρησε σε μέτρα έρευνας σε δεκαοκτώ (18) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά.για τον εντοπισμό αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών βάσει του ν. 3959/2011 και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή μέτρων έρευνας δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Νομικό πλαίσιο

Η ΕΑ, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την ex post εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική συμπεριφοράς επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Η ΕΑ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 και 101/102 ΣΛΕΕ.

'Αλλες ενέργειες

Η ΕΑ σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία είναι επιφορτισμένη με τον ex ante έλεγχο του ανταγωνισμού στον κλάδο ενέργειας, παρακολουθεί στενά τις αυξήσεις τιμών που σημειώνονται διεθνώς ως συνέπεια και της τρέχουσας πανδημίας, καθόσον οι αυξήσεις αυτές δύνανται να έχουν επιπτώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας. Έχει δε συστήσει ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από στελέχη της σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής, όπως το Cambridge University, το University of East Anglia, καθώς και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την στενή παρακολούθηση της αγοράς».

