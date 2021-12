Οικονομία

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: Ιστορικά υψηλά στις τιμές ρεύματος σε όλη την Ευρώπη (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Εφιαλτικό» χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει στην αγορά ενέργειας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Όπως είπε, εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις των αγορών, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν έως και 350 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω εξαιτίας των αυξήσεων σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Για να αποτυπώσει καλύτερα το μέγεθος των ανατιμήσεων, έδωσε το εξής παράδειγμα. «Είναι σαν να πήγαινε κάποιος να πάρει ένα λίτρο γάλα και αντί για 1,5 ευρώ να πλήρωνε 10 ευρώ».

Στην Ελλάδα, εξήγησε ο Υπουργός, επιδοτούμε τους λογαριασμούς για να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανατιμήσεων. Επεσήμανε ότι καλύπτεται ένα 80% της ανατίμησης στην κατανάλωση ενός μέσου νοικοκυριού.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε, επίσης, ότι ο ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 6% στην ενέργεια, που είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

Με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, «θα δείτε ότι απορροφάται το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων», διαβεβαίωσε ο Υπουργός.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, συμπλήρωσε, εξητώντας πως «ζητήσαμε από την Ευρώπη να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί προστασίας».

Αφού δεσμεύτηκε πως η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει απροστάτευτα τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε την ανάγκη στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιας και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από αυτές είναι 7 φορές φθηνότερη.

