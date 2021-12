“Fake News” Forum ANT1– Γκάγκα: Υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου που πιστεύει στα fake news

Πολιτική

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Σε μια πανδημία είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργήσεις ένα κύμα ψευδών ειδήσεων και να δημιουργήσεις φόβο, γιατί έχει να κάνει και με την κριτική σκέψη που αναπτύσσουν ή δεν αναπτύσσουν οι άνθρωποι, όταν χωρίς να έχουν γνώση πιστεύουν πχ. ότι το εμβόλιο θα αλλάξει το DNA των ανθρώπων», σημείωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, στην τοποθέτησή της στο forum που διοργανώνει ο ΑΝΤ1 για τα fake news.

Μιλώντας στο πάνελ με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, τον Θεοκλής Ζαούτης, Πρόεδρος ΕΟΔΥ, τον Διευθυντή Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ, ΕΚΠΑ και μέλος του ΕΣΡ και τον Μανώλη Σφακιανάκη, Πρόεδρο του Cyber Security International Institute (CSI), η Μίνα Γκάγκα ανέφερε χαρακτηριστικά πως, «βγαίνει το 95% των γιατρών και λέει ένα συγκεκριμένο πράγμα και εσύ θέλεις να πιαστείς από το 3% που έχει μια άλλη άποψη. Εσύ πρέπει να σκεφτείς γιατί θέλεις να πιαστείς από την άποψη που «θεμελιώνει» το 3%. Υπάρχει ένα ποσοστό κόσμου που πιστεύει στα fake news, όπως πιστεύουν σε κάτι υπερφυσικό».

«Έλεγαν για εμάς ότι άλλα λέγαμε στην αρχή της πανδημίας και λέμε άλλα τώρα, πχ. για τα εμβόλια. Έχουμε να κάνουμε με κάτι καινούριο και μπορεί να αλλάξουμε άποψη, γιατί τα στοιχεία αλλάζουν, αλλά το σημαντικό είναι η καθαρότητα της πληροφορίας που δίνουμε εκείνη την στιγμή», εξήγησε, καταλήγοντας πως «χάσαμε μια γυναίκα στον «Ευαγγελισμό» που την έπειθαν να μην διασωληνωθεί. Αυτό είναι το fake news στην πανδημία και είναι επικίνδυνο, όπως και για τους ανεμβολίαστους. Πάντοτε την «είδηση» κάθε στιγμή μπορείς να την προσαρμόσεις και την φέρεις στα μέτρα σου. Είναι σημαντικό όμως να το συζητάμε και να δείχνουμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε».

«Ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχθεί ότι θέλει. Το φάρμακο για τον καρκίνο ή την κυστική ίνωση το θέλουμε χθες. Για τα μονοκλωνικά αντισώματα, ενώ υπάρχει μια μεγάλη ομάδα επιστημόνων που ασχολείται με αυτό, δεν είμαστε τόσο δεκτικοί.

Στην κρίση δεν έχουμε πολλές έτοιμες απαντήσεις και πολλοί άνθρωποι θέλουν έτοιμες απαντήσεις, αυτός ο χώρος προσφέρεται για να «αναπτυχθούν» ψευδείς ειδήσεις?», κατέληξε η Μίνα Γκάγκα.

