Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναιτωλικός ζευγάρωσε τις νίκες του με την Νίκη Βόλου

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, πήρε σχετικά εύκολα την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Παναιτωλικός προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας με δύο νίκες απέναντι στη Νίκη Βόλου, της οποίας επιβλήθηκε και στη ρεβάνς του Αγρινίου με το σκορ του πρώτου αγώνα (1-0).

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που έπαιξε με αρκετούς βασικούς, είχε την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο αλλά έχασε μόνο μια αξιόλογη ευκαιρία, όταν στο 21ο λεπτό ο Μαλής αστόχησε σε κεφαλιά από τη μικρή περιοχή.

Στο β΄ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι, που δεν είχαν τίποτα να χάσουν, βγήκαν μπροστά κι έγιναν πιο απειλητικοί, με τους Γρομητσάρη, Τζοβάρα και Γκαρθία να χάνουν δύο ευκαιρίες.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βολιώτες παραλίγο να ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά ο Μιράντα «σημάδεψε» το δοκάρι του Ροντρίγκες, για να τελειώσει το παιχνίδι ο Βέργος στο 90΄+4 με το γκολ που σημείωσε στην αντεπίθεση.

Διαιτητής: Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ροντρίγκες, Λούι (84΄ Αποστολάκης), Μάλης, Κορνέλιους, Περέιρα (57΄ Βέργος), Φλόρες, Αντούνες, Ντουάρτε (84΄ Χρ. Μπελεβώνης), Μεντόσα, Χουχούμης (65΄ Τσιγγάρας), Καρέλης (84΄ Μπαρμπόσα)

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Μπάγιτς, Αλιατίδης, Τζοβάρας, Κυριακίδης, Γκαρσία, Ροχάνο, Τσουκαλάς (84΄ Μέτσε), Παναγιωτίδης (74΄ Μιράντα), Ανδρέου (74΄ Βλαχομήτρος), Κάσσος, Γρομητσάρης

