Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Η μετάλλαξη Όμικρον θα επικρατήσει

Η εικόνα που αποτυπώνεται στα λύματα της Αττικής και η πορεία της μετάλλαξης Όμικρον στη χώρα μας.

Σημαντική αύξηση στα λύματα της Αττικής όπου είναι αυξημένο το ιικό φορτίο» , παρατηρείται από την ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ, όπως επεσήμανε ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης ,μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως εξήγησε, στη Θεσσαλονίκη η μετάλλαξη Όμικρον ταυτοποιήθηκε στα λύματα προτού ακόμα εντοπιστεί εργαστηριακά.

Ο καθηγητής χαρακτήρισε δεδομένη την επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον, κάτι που θα έχει γίνει μέχρι τον Ιανουάριο.

