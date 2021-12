Παράξενα

Κορονοϊός – Βέλγιο: Συνελήφθη λίγο πριν εμβολιαστεί για ένατη φορά

Πως έγινε αντιληπτός από τους εργαζόμενους στο εμβολιαστικό κέντρο. Τι εκτιμούν οι Αρχές.

Άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής σε εμβολιαστικό κέντρο κοντά στο Σαρλερουά του Βελγίου, ενώ ετοιμαζόταν να λάβει την ένατη δόση εμβολίου για τον κορονοϊό.

Κάποιοι από τους εργαζόμενους συνειδητοποίησαν ότι τον είχαν ξαναδεί και έπειτα από έρευνα κατέληξαν ότι είχε εμβολιαστεί ήδη οκτώ φορές με διαφορετικές ταυτότητες, όπως αναφέρει η εφημερίδα «L'Avenir».

Εκτιμάται ότι έλαβε αμοιβή από εκείνους, στη θέση των οποίων εμβολιάστηκε.

