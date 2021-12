Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: ληστεία σε τράπεζα

Με χειρουργική μάσκα έκανε τη ληστεία ο δράστης, που πήρε τα χρήματα κι εξαφανίστηκε.

Ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, σε υποκατάστημα τράπεζας στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ άγνωστος φορώντας χειρουργική μάσκα και με την απειλή όπλου, ακινητοποίησε τους υπαλλήλους και αφού πήρε από το ταμείο ποσό 8.000 ευρώ τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

