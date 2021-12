Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Πώς θα περάσει τα πρώτα Χριστούγεννα μετά τον θάνατο του Πρίγκιπα Φιλίππου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτα Χριστούγεννα χωρίς τον Φίλιππο για την βασίλισσα Ελισάβετ.

Μια θρησκευτική τελετή στη μνήμη του πρίγκιπα Φιλίππου, του συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, θα οργανωθεί την άνοιξη στο αββαείο του Ουεστμίνστερ, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, παραμονές των πρώτων Χριστουγέννων που θα περάσει η βασίλισσα μετά τον θάνατό του δούκα του Εδιμβούργου.

«Η βασίλισσα συμφώνησε να οργανωθεί μια τελετή για να τιμηθεί η ζωή της Αυτού Υψηλότητας, του πρίγκιπα Φιλίππου, δούκα του Εδιμβούργου, την άνοιξη του 2022» ανέφεραν τα Ανάκτορα, χωρίς να διευκρινίσουν την ακριβή ημερομηνία.

Λόγω της πανδημίας, η κηδεία του Φίλιππου, ο οποίος πέθανε στις 9 Απριλίου σε ηλικία 99 ετών, έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο 30 ατόμων. Η βασίλισσα εμφανίστηκε με μάσκα και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας τηρούσαν αποστάσεις μεταξύ τους.

Η Ελισάβετ, 95 ετών, θα γιορτάσει τα πρώτα Χριστούγεννά της εδώ και δεκαετίες χωρίς το «στήριγμά» της, όπως τον αποκαλούσε. Επειδή το νέο κύμα της πανδημίας σαρώνει τη χώρα, εξαιτίας της παραλλαγής Όμικρον, η βασίλισσα θα περάσει τις γιορτές στον Πύργο του Γουίνδσορ και όχι στην κατοικία της στο Σάντρινγχαμ, όπως συνήθως. Για προληπτικούς λόγους δεν οργάνωσε την παραδοσιακή οικογενειακή συγκέντρωση στην οποία θα παραβρίσκονταν υπό κανονικές συνθήκες γύρω στους 50 προσκεκλημένους.

Ο διάδοχός του θρόνου πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα θα περάσουν μαζί της την ημέρα των Χριστουγέννων. Η κόρη της, πριγκίπισσα Άννα, δεν θα την επισκεφθεί επειδή έχει τεθεί σε καραντίνα αφότου βρέθηκε θετικός στην Covid-19 ο σύζυγός της.

Όπως κάθε χρόνο, η βασίλισσα θα απευθυνθεί στον λαό με ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ο FDA ενέκρινε το αντιικό φάρμακο της Merck

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας για Φιλιππίδη: κλήθηκα ως μάρτυρας υπεράσπισης (βίντεο)

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ο FDA ενέκρινε το αντιικό φάρμακο της Merck

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας για Φιλιππίδη: κλήθηκα ως μάρτυρας υπεράσπισης (βίντεο)

Φ.Γ.