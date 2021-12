Αθλητικά

Μέτρα για κορονοϊό στα γήπεδα: Ελάχιστοι φίλαθλοι στις κερκίδες

Αλλάζουν άρδην τα δεδομένα από τις 3 Ιανουαρίου.

Τον περιορισμό της παρακολούθησης δια ζώσης αναμετρήσεων στα ελληνικά γήπεδα σε ποσοστό 10% της χωρητικότητάς τους, με ανώτατο όριο φιλάθλων τους 1.000, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μαζί με τα υπόλοιπα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν από τις 3 Ιανουαρίου 2022 εν όψει της επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον.

Ο κ. Πλεύρης προειδοποίησε πως, σε περίπτωση που παρατηρηθεί πως δεν τηρείται ο περιορισμός από τους υπεύθυνους, τότε η Κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε μέτρα διεξαγωγής των αγώνων κεκλεισμένων των θυρών.

Τη συγκεκριμένη εισήγηση έκανε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, την οποία και έκανε δεκτή η Κυβέρνηση.

Τα νέα μέτρα που αφορούν τον αθλητισμό τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου και θα έχουν διάρκεια έως τις 16 Ιανουαρίου, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα επέκτασης.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα σημειώθηκε νέο “μαύρο” ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα.

