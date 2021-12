Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο οδήγησε σε νέα νίκη τους Μπακς

Ο Greek Freak ανέβασε… στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και τα «Ελάφια» κατάφεραν να επικρατήσουν κόντρα στους Μάτζικ του Ορλάντο.

Δεν είχαν πρόβλημα να νικήσουν τους Μάτζικ οι Μπακς, απλά έπρεπε να φορτσάρουν λιγάκι στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τα ελάφια επικράτησαν με 127-110 και ανέβηκαν στο 23-13, αφού ο Greek Freak είχε 28 πόντους (19 στο δεύτερο ημίχρονο), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του. Ο Μίντλετον είχε 21, ο Πόρτις 19, ο Χολιντέι 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Το Ορλάντο είχε πάρα πολλές απουσίες και δεν μπόρεσε να αντέξει μέχρι το τέλος στην πίεση των Μπακς και έτσι έπεσε στο 7-28. Ματσάρα και ρεκόρ καριέρας έκανε ο Βάγκνερ με 38 πόντους, ενώ είχε και 7 ριμπάουντ. Εντυπωσιακός Κάρτερ με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ

Οι νικητές τελείωσαν την αναμέτρηση με 17/37 τρίποντα, την ώρα που το Ορλάντο είχε 12/39. Ο εξαιρετικός Πόρτις πήρε φωτιά με 5/5 τρίποντα και δεν γινόταν να αστοχήσει με τίποτα.

